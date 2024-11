YAMK-tutkinto koetaan laadukkaaksi, mutta tunnettuus vaatii yhä työtä

- Tradenomi YAMK-tutkinnon heikko tunnettuus on edelleen iso haaste. Vaikka jäsenemme tuntevat tutkinnon muuta väestöä paremmin, silti heistäkin vain noin puolet tuntee tutkinnon hyvin ja puolet vain osittain tai nimeltä. Työnantajista tutkinnon tuntee hyvin vain noin joka kolmas, sanoo työmarkkinatutkija Joonas Miettinen.

- Suunta tutkinnon tunnettuuden osalta on oikea, mutta se kaipaa edelleen vauhdittamista. On kaikkien etu, että YAMK-tutkinnon tuottama osaaminen tunnetaisiin paremmin työelämässä, sanoo erityisasiantuntija Tuomas Meriniemi. - Tunnettuutta ja osaamisen tunnistamista kasvattaisi parhaiten tutkintonimikkeen muutos.

Noin puolet Tradenomien jäsenistä, muusta väestöstä sekä työnantajista pitää nykyistä tutkintonimikettä epäselvänä. Erityisen kriittisesti siihen suhtautuvat tutkinnon suorittaneet Tradenomien jäsenet, joista 70 prosenttia ei pidä tutkintonimikettä selkeänä ja kuvaavana. Myönteisimmin tutkintonimikkeen muuttamiseen suhtautuvat YAMK-tutkinnon suorittaneet ja kielteisimmin puolestaan yliopistotutkinnon suorittaneet. Yliopistotutkinnon suorittaneista noin 60 prosenttia suhtautuu nimikkeen muuttamiseen kielteisesti ja noin 40 prosenttia myönteisesti.

- Työelämälähtöinen YAMK-tutkinto on luonteva jatkotutkinto ja kouluttautumisväylä AMK-tutkinnon suorittaneille. Kansainvälisestikin ammatilliset ylemmät korkeakoulututkinnot ovat maisteritutkintoja ja YAMK-tutkinto on Suomessakin englanniksi Master of Business Administration, muistuttaa Meriniemi. - Myös kiinnostus tutkintoa kohtaan ja valmistumiseen kasvaa, kun nimike on paremmin tunnistettavissa.

YAMK-tutkinnon laatu ja maine koetaan hyväksi

Tradenomien jäsenistä puolet ja työnantajista noin 70 prosenttia kokee Tradenomi YAMK -tutkinnon maineen työmarkkinoilla vähintään jokseenkin hyväksi. Huonoksi tutkinnon maineen kokevat ovat selvässä vähemmistössä.

- Tutkinto koetaan maineeltaa melko hyväksi tai neutraaliksi. Mainetta selvitettäessä tulevat esiin myös tunnettuuteen liittyvät ongelmat. Merkittävä osa vastaajista ei edes osannut ottaa kantaa tutkinnon maineeseen työelämässä, Miettinen huomauttaa.

Noin 70 % Tradenomi YAMK -tutkinnon suorittaneista tai sitä opiskelevista uskoo osaamisen kasvavan tutkinnon suorittamisen myötä. Yli puolet uskoo sen mahdollistavan vaativampiin tehtäviin siirtymisen, noin puolet helpottavan työpaikan vaihtoa sekä tukevan palkkakehitystä. Lähes 90 prosenttia tutkinnon suorittaneista pitää sen laatua vähintään melko hyvänä.

- Jotta YAMK-tutkinto pysyy laadukkaana ja omaleimaisena, on edelleen syytä pitää kiinni kahden vuoden työkokemusvaatimuksesta ennen opintojen aloittamista, Meriniemi sanoo. - Sillä varmistetaan jatkossakin tutkinnon työelämälähtöisyys ja vastataan myös työelämän muuttuviin osaamisvaatimuksiin.

Aiemman tutkimuksemme mukaan YAMK-tutkinnon suorittaminen kehitti työnkuvia ja vastuita, minkä lisäksi työntekijän motivaatio parani. YAMK-tutkinnon nähdään soveltuvan esihenkilö- ja johtotehtäviin paremmin kuin AMK-tutkinnon. Silti näihin tehtäviin parhaiten soveltuvana tutkintona koetaan edelleen olevan yliopiston maisteritutkinto.

- YAMK-tutkinnon suorittaneiden osaamista valuu hukkaan erityisesti julkisella sektorilla. Vanhentuneet ja turhat kelpoisuusvaatimukset asiantuntija- ja johtotehtäviin eivät tunnista tutkinnon asemaa tai sen tuomaa yliopiston maisterin tutkintoa vastaavaa pätevyyttä. Tutkintonimikkeen uudistaminen vastaisi myös tähän haasteeseen, summaa Meriniemi.



Aula Research toteutti toimeksiannostamme alkuvuodesta 2024 kyselyn, jolla selvitettiin jäsentemme sekä muun väestön näkemyksiä YAMK-tutkinnosta. Aineisto kerättiin 11.3.-1.5.2024. Selvitys on jatkoa vuonna 2023 toteutetulle kyselylle, jossa selvitettiin työnantajien näkemyksiä Tradenomi (YAMK)-tutkintoa kohtaan. Molempien selvitysten tuloksiin voi tutustua tarkemmin verkkosivuillamme.