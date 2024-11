Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Syyskuu ei tuonut käännettä teollisuuteen – teollisuuden tuotantomäärät laskussa jo toista kuukautta peräkkäin

Kauppakamarikysely: Yli puolet suomalaisyrityksistä turvautuu kansainvälisiin osaajiin – kokemukset aiempaakin myönteisempiä 4.11.2024 06:50:00 EET | Tiedote

Kansainvälisyys on jo enemmistöllä suomalaisista työpaikoista arkipäivää, vaikka lisävauhtia kansainväliseen rekrytointiin ei viime vuosina ole tullut. Kauppakamarien osaajakyselyn mukaan 37 prosenttia yrityksistä on rekrytoinut kansainvälisiä työntekijöitä viimeisen viiden vuoden aikana ja 54 prosentissa vastanneista yrityksistä on tällä hetkellä vähintään yksi työntekijä taustaltaan ulkomaalainen. Niiden yritysten kokemukset, jotka ovat kansainvälisiärekrytointeja tehneet, ovat erittäin myönteisiä.