Oulun yliopisto jakoi tunnustuksia menestyksestä, urasta ja osaamisesta

Oulun yliopiston 8.11.2024 järjestämässä gaalassa palkittiin tänä vuonna seuraavat henkilöt.

Vuoden alumniksi valittiin siltasuunnittelijana pitkän ja merkittävän uran tehnyt, rakennustekniikan diplomi-insinööri Pekka Pulkkinen. Pulkkinen tunnetaan maailmalla vaativista ja näyttäivstä projekteistaan. Hän työstää parasta aikaa maailman korkeinta rautatiesiltaa Intiassa.

Vuoden opiskelijana palkittiin Veronica Vanhanen. Viidennen vuoden tuotantotalouden opiskelija on toiminut aktiivisesti koulutusohjelmansa yhteisöllisen ilmapiirin rakentamiseksi omassa ainejärjestössään ja tuutorina. Hän on innostanut monia mukaan ainejärjestön tapahtumiin ja vastuutehtäviin.

Pentti Kaitera -rahaston palkinnon sai tänä vuonna Oulun yliopiston professori Simo Saarakkala. Professori Simo Saarakkala on tehnyt ansiokasta työtä tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuvantamisen ja diagnostiikan sekä etenemisen ennustamisen saralla. Saarakkalan ja hänen DIOS (Diagnostics of Osteoarthritis) -tutkimusryhmänsä työ on keskittynyt viime aikoina nivelrikkoon ja erilaisiin alaselkävaivoihin.