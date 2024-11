USA:n vaalitulos aiheuttaa ennakoimattomuutta vientiyrityksille

Vientiyritysten näkökulmasta suuri riski on jo aiemmin Trumpin lupaamat tuontitullien korotukset. ”Tullimaksut nostavat loppuasiakkaan maksamaa hintaa ja siten ne heikentävät suomalaisyritysten kilpailukykyä. Siksi suomalaisten yritysten pohdittavaksi tulee entistä vahvemmin, valmistaako tai teettääkö tuotteensa alihankkijalla Yhdysvalloissa”, sanoo Hämeen kauppakamarin Yhdysvaltojen kirjeenvaihtaja Vesa Vihavainen.

Soittokierros Hämeen kauppakamarin jäsenyrityksiin kertoo, että suurin huoli liittyy politiikan ennakoimattomuuteen ja päätösten epäjohdonmukaisuuteen. ”Tällä hetkellä alueemme vientiyritykset elävät epävarmuudessa sen suhteen, tuleeko tulleja, mihin tuotteisiin tai alkuperämaihin ne kohdistuvat. Tämä luonnollisesti aiheuttaa yrityksissä päänvaivaa, kun ei tiedetä lopullisia valmistettaviin tuotteisiin kohdistuvia kuluja”, Vanhala korostaa.

Keskustelu turvallisuuskysymyksistä heijastuu vahvasti Eurooppaan ja tarpeeseen vahvistaa omaa puolustusteollisuutta Euroopassa. Hämeen alueella toimii useita puolustus- ja kaksikäyttösektorin yrityksiä, joille vaalitulos luo entisestään vahvempaa markkinapotentiaalia, kun tarve Euroopan oman puolustuksen vahvistamiseksi kasvaa.

Yhdysvallat tarjoaa jatkossakin useille toimialoille markkinapotentiaalia

Joe Bidenin kaudella Yhdysvallat on panostanut merkittävästi puhtaaseen siirtymään. Huomionarvoista on, että Trump ei kampanjassaan erityisesti nostanut esiin ilmastokysymyksiä. Merkittävät investoinnit puhtaaseen siirtymään ovat luoneet talouskasvua ja työpaikkoja Yhdysvalloissa, joten tämä voi ennakoida ensimmäistä kautta lievempiä kannanottoja ilmastoasioissa. On hyvin mahdollista pitkälti osavaltioiden omien toimenpiteiden takia, että tarpeet ja kysyntä puhtaan siirtymän ratkaisuille säilyvät vahvoina jatkossakin.

Vaikka tiistainen vaalitulos herättää epävarmuutta, talouden näkökulmasta on muistettava, että Yhdysvallat on Suomen suurimpia vientimarkkinoita. Lisäksi Vihavainen toteaa, että Yhdysvaltojen talous on vahvassa vedossa ja kasvun voidaan odottaa jatkuvan. ”Yhdysvaltojen markkinoille suuntautuminen edellyttää pitkäjänteisyyttä ja vahvaa panostusta, jotta markkina avautuu suomalaiselle yritykselle”, Vanhala muistuttaa.