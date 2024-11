Vuoden nimi on Šielâ

Vuoden nimeksi 2024 on valittu Šielâ. Šielâ on Inarin kirkonkylässä sijaitsevan uuden koulun nimi, joka valittiin avoimen nimikilpailun tuloksena. Erittäin uhanalaisen inarinsaamen kielen sana šielâ tarkoittaa saamelaiskulttuureissa vastasyntyneelle annettavaa amulettia, joka kulkee omistajansa mukana läpi elämän. Koulun nimenä Šielâ on mainio metafora, sillä laadukas koulutus on arvokkaimpia lahjoja, jonka voimme lapselle antaa.

Toiseksi Vuoden nimi -äänestyksessä ylsi Antti Järvinen. Robin Packalenin kesän 2024 uutuuskappaleessa Häitä pidelly kertojan rakastettu on mennyt naimisiin Antti Järvinen -nimisen miehen kanssa, mitä kertoja kommentoi seuraavasti: ”Nyt vihaan jokast Anttia ja onneks konkas Anttilat”. Packalenin mukaan kappaleen Antti Järvinen ei ole todellinen henkilö, mutta monet kuulijat ovat kiinnostuneet nimen taustasta, jonka on saanut huomata kauhavalainen hääkuvaaja Antti Järvinen. Tapaus havainnollistaa, kuinka taiteessa näennäisesti melko pienellä nimivalinnalla voi olla yllättävänkin suuri merkitys.

Kolmannen sijan äänestyksessä jakoivat Kiekko-Espoo ja Posti. Jääkiekon SM-liigaan kaudeksi 2024–2025 nousseen Kiekko-Espoon nykyinen suomenkielinen nimi sopii asiantuntijoiden mielestä suomalaiseen kulttuuriin paremmin kuin seuran nimenä vuosina 1998–2016 toiminut Blues. Posti puolestaan kertoi hiljattain muuttavansa Pohjoismaissa ja Baltiassa toimivien tytäryhtiöidensä nimiä siten, että posti-sana tulee osaksi uusia nimiä. Tällaiset merkitykseltään selkeät ja läpinäkyvät nimet ovat kannatettavia erityisesti, kun kyse on valtionyhtiöstä.

Muut finaaliin päässeet nimet olivat Aurora, Juuri & Juuri sekä Tiedemuseo Liekki. Ehdokkaat perusteluineen ovat nähtävillä Nimistöntutkimuksen päivien verkkosivuilla.

Valintaan osallistui 35 nimistöntutkimuksen asiantuntijaa

Vuoden nimi on tunnustuspalkinto, joka annetaan kuluneen vuoden aikana esillä olleelle hyvälle nimelle. Palkinnon saaja voi edustaa mitä tahansa erisnimikategoriaa, kuten paikan-, henkilön-, yritys- tai tuotenimiä. Palkinnolla halutaan nostaa esille onnistuneita nimivalintoja ja kiinnittää huomiota nimenannon merkitykseen yhteiskunnassa.

Vuoden nimi valittiin Nimistöntutkimuksen päivillä 8. marraskuuta järjestetyssä äänestyksessä, johon osallistui 35 nimistöntutkimuksen, -huollon ja -suunnittelun asiantuntijaa. Palkinto jaettiin nyt seitsemättä kertaa. Viime vuonna voittajaksi valittiin Käärijä. Lisäksi aiempia voittajia ovat muun muassa Tikkurilan kirkko ja Eläinsairaala Savon Murre.

Nimistöntutkimuksen päivät on Helsingin yliopistolla vuosittain järjestettävä tapahtuma, jossa esitellään erisnimiin kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta. Tapahtuma järjestettiin nyt 27. kerran.