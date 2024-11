OLKA-toiminta laajenee Forssaan ja Riihimäelle

OLKA on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaaloissa, ja se tarjoaa sairaalan asiakkaille ja heidän läheisilleen tietoa, tukea sekä kiireetöntä kohtaamista. Toimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Hämeen Setlementin ja hyvinvointialueen välillä.

Toiminnan näkyvimpänä osana ovat sairaaloiden pääauloissa sijaitsevat OLKA-pisteet, joista sairaaloiden asiakkaat saavat esimerkiksi tietoa järjestöjen toiminnasta ja vertaistoiminnasta, ohjausta oikeaan paikkaan sairaalan sisällä, neuvontaa tai vaikkapa keskusteluseuraa. Yhdistyksille piste tarjoaa mahdollisuuden tuoda tarjolle esitteitä ja esitellä omaa toimintaansa teemapäivän merkeissä.

-Hämeenlinnan keskussairaalassa OLKA- toiminta on otettu hyvin vastaan, ja on upeaa että pystymme nyt laajentamaan toimintaa koko hyvinvointialueelle. Toiveena on, että mahdollisimman moni potilas ja asiakas saa tukea toiminnasta. Tavoitteena on myös tukea hoitohenkilökuntaa, joten myös henkilökunta on erittäin tervetullutta pisteelle sekä keskustelemaan vapaaehtoisten kanssa. Vapaaehtoiset tekevät tärkeää työtä ja toivommekin heitä runsaasti mukaan, kertoo Oma Hämeen OLKA-yhteyshenkilönä toimiva lähijohtaja Kati Kauppinen.

Kanta-Hämeessä OLKA-toiminta alkoi keskussairaalassa vuonna 2021 STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) rahoittaman hankkeen turvin. Vuodelle 2024 Hämeen Setlementti ry sai toimintaan pysyvämmän rahoituksen ja lisäresurssia toiminnan käynnistämiseen myös Riihimäellä ja Forssassa. Toimintaa rahoittaa tänäkin vuonna STEA:n lisäksi myös Kanta-Hämeen hyvinvointialue.



Forssan ja Riihimäen OLKA-pisteiden avajaiset

Forssassa pisteen avajaisia vietetään tiistaina 12.11. klo 12-14 ja Riihimäellä seuraavan viikon maanantaina 18.11. klo 10-12. Avajaisissa on luvassa paikallisten yhdistysten teemahetkiä, OLKA-toiminnan esittelyä sekä kahvitarjoilu.

Forssan sairaalassa OLKA-piste sijaitsee aulassa, ilmoittautumispisteen vieressä. Riihimäen sairaalassa OLKA-piste on myös pääoven vieressä.

Sijainnit ovat loistavia ja palvelevat hyvin sairaalaan tulevia potilaita ja teemahetkiä pitäviä järjestöjä, sekä tietenkin Oma Hämeen yksiköitä. Keskussairaalan OLKA-piste jatkaa tuttuun tapaan toimintaansa.

Hämeen Setlementti ry:n järjestöpäällikkö Eini Nurmi kertoo tunnelmista avajaisten alla:

-OLKA-toiminnan tuloon on suhtauduttu erittäin positiivisesti sekä Forssassa että Riihimäellä. Olemme innoissamme, että saamme laajentaa toimintaa uusiin kaupunkeihin ja kehittää sitä paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Kaipaamme toimintaan mukaan uusia vapaaehtoisia ja jos sairaalavapaaehtoisuus kiinnostaa, niin minuun voi olla yhteydessä.

-Tarvetta toiminnalle on selvästi. On hienoa, että jatkossa yhä useammat ihmiset ovat OLKA-toiminnan piirissä ja saavat tietoa, että vertaistukea ja erilaista toimintaa on tarjolla. Järjestöille OLKA-toiminta on mainio tapa tuoda omaa toimintaa esiin ja saada uusia ihmisiä mukaan, Nurmi vinkkaa.