Ikäihmisten 60-paikkainen hoivakoti valmistui Savitaipaleelle

Hoivakodin ensimmäiseen kerrokseen tulee Etelä-Karjalan hyvinvointialueen ylläpitämä yksikkö Kuikankoti, johon kuuluu 30 ympärivuorokautiseen palveluasumiseen tarkoitettua asuntoa.

Hoivakodin toiseen kerrokseen tulee Attendon ylläpitämä yksikkö Kaijankoti, johon kuuluu 30 ympärivuorokautiseen palveluasumiseen tarkoitettua asuntoa.

Molemmissa kerroksissa eli yksiköissä on yhteiset ruoka- ja oleskelutilat, saunaosastot sekä henkilökunnan tiloja. Hoivakodissa on viihtyisä piha-alue, josta löytyy erilaisia oleskelualueita, muistopuutarha, pergoloita, marjapensaita, hedelmäpuita, viherkasveja ja kuntoiluvälineitä. Hoivakodin pinta-ala on noin 4 000 m².

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen toimintakyky- ja hoivapalvelujen johtaja Irina Snellman kertoo, että Kuikankoti tulee heillä korvaamaan Suvannon asumisyksikön. Snellman jatkaa, että on hienoa, että asukkaille saadaan turvalliset ja viihtyisät tilat.

– Uudet, modernit tilat ovat tervetulleet niin henkilöstömme kuin Etelä-Karjalan palveluasumista tarvitsevien ikääntyneiden näkökulmasta. On ollut pitkään tiedossa, että Savitaipaleella sijaitsevan Attendo Kaijankodin kiinteistö on tulossa elinkaarensa loppupäähän. Uusi hoivakoti korvaa Kaijankodin hoivapaikat sekä tuo kaivattua lisäpalvelua alueelle, sanoo Attendon aluejohtaja Simo Saaranen.

Suomen Hoiva ja Asunto Oy:n omistaman asumisyksikön suunnittelusta ja rakentamisesta vastasi Rakennusliike Lapti Oy.

– Oli hienoa toteuttaa jälleen yhteistyössä laadukkaat ja kustannustehokkaat tilat tärkeän alueellisen palvelun tuottamiseen. Hoivakoti valmistui aikataulussa ja nollavirheluovutuksena. Tulevia asukkaita odottaa viihtyisä, terveellinen ja turvallinen ympäristö, kertoo Laptin palvelutilojen liiketoimintajohtaja Raimo Pesola.