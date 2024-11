Kokoomuksen Talvitie: Hallitus ei anna kenenkään rahastaa luonnollisilla monopoleilla

”Vesivarat ovat hyvä esimerkki luonnollisesta monopolista ja kriittisestä infrastruktuurista. Koko eduskunta haluaa Orpon hallituksen varmistavan, että vesivaramme ovat suomalaisessa ja julkisessa omistuksessa jatkossakin. Lakimuutos luo edellytykset, että suomalaisilla on puhdasta vettä käytössä kohtuulliseen hintaan tulevaisuudessakin. Kyse on myös Suomen turvallisuudesta ja huoltovarmuudesta”, Talvitie sanoo.

”Vesilain valmistelu lähti liikkeelle keskustan kannattamana, keskustan puheenjohtaman maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnöstä. Turvataan kuntien nykyinen määräysvalta vesilaitoksissa, annetaan kunnille etuosto-oikeus vesilaitoksissa ja kiristetään yleisesti vesilaitosten omistamiseen liittyvää sääntelyä. Näin ollen vesihuolto järjestetään niin, että määräysvalta pysyy suomalaisilla nyt ja tulevaisuudessa”, Talvitie sanoo.

”Niin vesivarojen kuin muidenkin luonnollisten monopolien osalta hallituksen linja on täysin selvä. Me emme päästä ketään rahastamaan luonnollisilla monopoleilla. Hallitus ei suunnittele luonnollisten monopolien tai kriittisen infrastruktuurin myymistä. Pidän ihmisten pelottelua tällaisilla väitteillä vastuuttomana oppositiopolitikointina”, Talvitie sanoo.

Talvitie ihmettelee, miksi keskusta toistaa muiden vasemmistopuolueiden useaan kertaan vääriksi osoitettuja väitteitä. Talvitie epäilee keskustan rakentavan yhtenäistä talouspolitiikan linjaa muun vasemmisto-opposition kanssa.

”Kriittisestä infrastruktuurista on näinä aikoina pidettävä entistä parempaa huolta. Julkista omistusta vahvistetaan siellä, missä siitä on hyötyä - kuten luonnollisissa monopoleissa - ja vähennetään sieltä, missä siitä on kansallisomaisuuden kasvulle haittaa. Toivon, että tämä olisi keskustan linja kuten se on Orpon hallitukselle”, Talvitie sanoo.

”Merkitystä on sillä, miten omistajapolitiikkaa tehdään käytännössä. Jokainen suomalainen muistaa, miten valtionyhtiöiden toimintaa linjattiin vasemmistohallituksen kaudella. Uniper-sotkussa tärvääntyi kansallisomaisuutta miljardikaupalla – keskustan katsellessa tumput suorana vierestä. Nyt valtion omaisuutta hoidetaan taas vastuullisesti”, Talvitie sanoo.