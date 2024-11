Poimi parhaat tärpit Ylen värikkäästä kevätohjelmistosta!

Ylen ohjelmakevään 2025 polkaisee heti 1.1. käyntiin Tiina Lymin ohjaama Queen of Fucking Everything -sarja, jossa pudotaan yhteiskunnan rattaissa kovaa ja korkealta. Keväisen viihtymisen takaavat myös Rakkaat lapset -sarjan toinen tuotantokausi ja Hengaillaan-ohjelma, jossa toisena tuomarina nähdään uusi kasvo, Matti Rönkä. Suomen suurin musiikkishow UMK:kin tulee taas!

Seurantarealityissä saavat äänen tavalliset suomalaiset. Tulossa ovat mm. lestadiolaisnuoria seuraava Suvikset, Kirjolla-sarjan kolmoskausi ja deittailevat daamit. Raha-Suomi on kauden odotetuin dokumenttisarja. Henkilökuvien galleria kattaa tuttuja kasvoja Matti Nykäsestä ja Pepe Willbergistä 50 vuotta täyttävän Itse asiassa kuultuna -sarjan merkittävän uran tehneisiin suomalaisiin.

Muumilaakson uudet jaksot ilahduttavat lapsia heti tammikuun alkupuolella. Vähän vanhemmille on keväällä tarjolla riehakas komediasarja Äijä ja Räjähdysherkän toinen tuotantokausi.

Podcastien ykkösniminä ovat Katja Ståhl ja Mikko Kuustonen, jotka pyörittävät omaa konsulttitoimistoaan.

Yle Pressistä saat lisätietoa ja kuvia ohjelmista sekä pääset katselemaan sisältöjä ennakkoon lähempänä ohjelman julkaisuajankohtaa.

Draaman kevät on komea

Rakkaat lapset. Yle

Queen of Fucking Everything

5.1. Yle TV1 ja 2.1. Yle Areena

Tiina Lymin ohjaamassa mustassa draamakomediassa leveään elämään tottuneen Lindan (Laura Malmivaara) elämä hajoaa palasiksi, kun hänen miehensä Mikael (Jussi Nikkilä) pettää hänet ja katoaa. Huippukiinteistövälittäjä ja hemmoteltu seurapiirirouva Linda jää yksin toivottomaan tilanteeseen miljoonavelat ja ulosotto niskassaan Linda päättää pitää kulissia yllä hinnalla millä hyvänsä. Omaa moraaliaan venyttäen nurkkaan ajettu Linda päätyy antamaan pikkurillinsä rikolliselle elämälle – ja lopulta menestys pimeällä puolella vie mennessään.

Rakkaat lapset, 2. tuotantokausi

11.1. Yle TV1 ja Yle Areena

Rakkaat lapset -komediasarjan toinen kausi jatkaa Vallaksen perheen siskojen (Pirjo Heikkilä, Niina Lahtinen, Krisse Salminen, Sanna Stellan) ja heidän eksentrisen äitinsä Reginan (Miitta Sorvali) tarinaa. Siskosten ja heidän lellityn pikkuveljensä Edvinin (Joonas Nordman) yllätykseksi Regina ei palaakaan Italian kirjoitusretriitiltä yksin, vaan mukana on uusi salamarakkaus, Muppe Saarinen (Mikko Kouki). Kun Regina ryhtyy rakastumisestaan inspiroituneena kirjoittamaan estottomia pornorunoja, alkaa kartanolla tapahtua ja pian Vallaksen imperiumi on vaarassa romahtaa. Kuka selviää lopulta voittajana ja kenessä herää peto?

Pohjoisen tähti, 2. tuotantokausi

16.3. Yle TV1 ja 13.3. Yle Areena

Nyrkkeilyä, poliisityötä ja italialaista perhe-elämää nähdään jälleen Rovaniemelle sijoittuvan poliisisarjan kakkoskaudella. Rikospoliisi Maria Pudas (Saara Kotkaniemi) on hävinnyt paluuottelunsa ja jatkaa poliisitöitään. Karvas tappio on kuitenkin herättänyt hänessä tahdon jatkaa nyrkkeilyuraa ja nousta takaisin maailmanmestariksi. Sarjan sydän on Marian tiivis perheyhteisö, jossa hänen vaimonsa Essi (Iina Kuustonen) etsii paikkaansa nyrkkeilyhullun ja muutenkin omaleimaisen perheen seassa. Pudaksen klaanissa puhetta on paljon, ja se on harvinaisen suoraa.

Tarjolla myös laadukasta kansainvälistä draamaa ja elokuvia



I, Jack Wright (17.1. Yle TV1 ja Yle Areena) on vauhdikas draamasarja, joka yhdistelee perhedraamaa ja murhamysteeriä testamenttien maailmassa. Sarja nähdään Ylellä uunituoreena, samanaikaisesti Ison-Britannian ensi-illan kanssa. Pohjoismainen draamakevät pitää sisällään yhteistuotantoina tuotettuja laatusarjoja. Vigdís (2.3. Yle Fem ja Yle Areena, 5.3. Yle TV1) on neliosainen draamasarja, joka perustuu inspiroivaan tositarinaan maailman ensimmäisestä naisesta, joka valittiin demokraattisesti valtion johtoon. Viisiosainen Stenbeck (20.4. Yle Fem ja Yle Areena) kertoo Jan Stenbeckistä, joka muutti Ruotsia ainutlaatuisella yhdistelmällään neroutta ja hulluutta, altavastaavaa persoonallisuutta ja ylimielistä yläluokan mentaliteettia.

Elokuvarintamalla koittaa jälleen huhtikuussa Uuden suomalaisen elokuvan viikko. Yhdeksi viikon elokuvaksi on varmistunut Elsi Sloanin tähdittämä Sydänpeto.

Viihdytään yhdessä Ylen kanavilla

Sari Soininen, Mediawan Finland Oy / Yle

Hengaillaan, 3. tuotantokausi

11.1. alkaen Yle TV1 ja Yle Areena

Hengaillaan tulee taas! Raiteilla puhaltavat muutoksen tuulet, kun Jenni Poikelus saa rinnalleen uuden työparin, Matti Röngän. Kauden ensimmäisessä jaksossa junavaunuihin palaavat kisailemaan juontajapari Sonja Kailassaari ja Janne Grönroos sekä kirjailija-toimittaja Laura Friman ja käsikirjoittaja-koomikko Stan Saanila. Ohjelmassa julkisuudesta tutut kisaajat, studioyleisö ja katsojat kotisohvilla viedään junamatkalle ympäri maailman testaamaan tietoaan monipuolisten, hauskojen ja jännittävien kysymysten parissa.

Yle

Uuden Musiikin Kilpailu 2025

8.2. Yle TV1, Yle Areena ja Ylen radiokanavat

UMK-huuma valtaa Tampereen helmikuun 2025 alussa, kun Uuden Musiikin Kilpailu saapuu Nokia Arenalle. Suomen suurimmassa musiikkishow’ssa nähdään seitsemän UMK-kilpailunumeroa sekä esityksiä monilta Suomen huippuartisteilta. UMK25-artistit julkistetaan keskiviikkona 8.1.2025 ja biisit sekä musiikkivideot yksi päivässä 9.–17.1.2025.

Asiaa ja realityä erilaisista ihmisistä ja elämänmuodoista

Arno Launos, Warner Bros. International Television Production Finland Oy / Yle

Special Rescue – Asema 63

6.2. Yle TV1 ja Yle Areena, 10.2. Yle TV2

Special Rescue – Asema 63 on Sastamalassa toimiva, erityistä tukea tarvitsevien aikuisten vapaapalokuntaosasto. Sarjassa seurataan seitsemän tukea tarvitsevan eli spessun, kuten he itse sanovat, elämää palokuntaharrastuksen kautta. Tutustumme Markukseen, Hennaan, Joniin, Joonakseen, Markoon, Jariin ja Juhaan, jotka avaavat näkökulmia arkeensa ja opettavat samalla tärkeitä ensiaputaitoja kotikatsomolle. Sankareita ohjaavat toiminnan kehittäjät Markku ja Katariina.

Itse asiassa kuultuna 50 vuotta

30.3. Yle TV1 ja Yle Areena, juhlalähetys

Itse asiassa kuultuna on yksi vanhimmista Yle-brändeistä – nyt on ohjelman 50-vuotisjuhlien aika. Merkkipäivänä 30.3. – päivälleen 50 vuotta ohjelman ensimmäisen jakson esittämisestä – nähdään puolentoista tunnin juhlalähetys. Juhlaohjelman vieraana on presidentti Sauli Niinistö. Pitkin juhlavuotta vieraina nähdään sekä politiikan että talous- ja kulttuurielämän eliittiä. Heitä kaikkia haastattelee Juho-Pekka Rantala.

Dejtande damer

10.2. Yle Fem ja Yle Areena, 14.2. Yle TV1

Dejtande damer -sarjassa neljä elämäniloista seniorinaista etsii rakkautta ja sukeltaa ennakkoluulottomasti deittailumaailmaan. Kaipuu hyvien hetkien jakamiseen elämänkumppanin kanssa ei katoa iän myötä. Sinkuillamme Erjalla, Ginalla, Marialla ja Ritalla on pilkettä silmäkulmassa, ja he näkevät elämän mahdollisuutena seikkailuun ja nautintoon. Nyt on täydellinen hetki lähteä pikatreffeille, pizzalle, romanttiselle rättisitikka-ajelulle tai tanssi- ja minigolfradalle etsimään perhosia vatsaan.

Suvikset

10.3. Yle TV2 ja Yle Areena

Suviseurat on nuorten vanhoillislestadiolaisten vuoden kohokohta. Sarjassa neljä nuorta osallistuu Pudasjärven lentokentällä järjestettyihin Suviseuroihin kesällä 2024. Intiimeissä haastatteluissa he puhuvat houkutuksista, seksistä, musiikista, alkoholista ja mielenterveydestä. Nyt kuullaan, millaista on olla vanhoillislestadiolainen nuori modernissa yhteiskunnassa. Sarjan viides päähenkilö on itse tapahtuma, johon osallistuu arviolta yli 70 000 ihmistä.

Kevään realitykauden aloittaa 1.1. jo viidennelle kaudelleen ehtinyt Sinkut paljaana . Emma Karasjoen luotsaaman sarjan sinkut sekä kauden teema julkistetaan torstaina 12.12.2024. Kirjolla-sarja jatkuu keväällä kokonaan uusilla, nuorilla päähenkilöillä. Kaudella nähdään ulkomailla mallinuraa luova lukiolainen, muusikoksi opiskeleva herkkä lauluntekijä, määrätietoinen, omaa yritystään pyörittävä yläastelainen sekä itse diagnosoitu autisti, joka pohtii diagnoosin merkitystä.

Kunta- ja aluevaalit

maalis–huhtikuussa Ylen kanavilla

Huhtikuun alue- ja kuntavaaleissa suomalaiset äänestävät, ketkä päättävät arjen isoista palveluista. Ylen vaaliuutiset sekä suomeksi että ruotsiksi verkossa, tv:ssä ja radiossa auttavat ymmärtämään, mistä kaksissa eri vaaleissa äänestetään, ja millaisia poliittisia vaihtoehtoja on tarjolla. Yle julkaisee joka kuntaan ja alueelle räätälöidyt vaalikoneet avuksi ehdokkaiden vertailuun ja oman ehdokkaan valintaan. Tv-tenteissä kohtaavat niin suuret puolueet kuin pienpuolueetkin. Vaalipäivänä verkon tulospalvelu ja television Tulosilta näyttävät, miten valta eri puolilla Suomea jakaantuu.

Dokumentteja ja henkilökuvia taiteesta talouteen

PEPE. Aurora Studios Oy / Yle

PEPE

4.1. Yle Teema ja Yle Areena, 6.1. Yle TV1

Suomen yksi tunnetuimmista äänistä, pitkän uran tehnyt Pepe Willberg on kulkenut polveilevan tien tähän päivään, suomalaisten sydämiin ja epätodennäköiseen tähteyteen. Severi Koivusalon käsikirjoittama ja ohjaama musiikillinen dokumenttielokuva kertoo lahjakkaasta, mutta suosionsa kanssa tasapainoilevasta muusikosta, jolla on ainutlaatuinen ääni. Laulajan ikoniset kappaleet ovat soineet kotimaisen elämänmenon taustalla jo seitsemällä eri vuosikymmenellä. Mukana matkalla myös mm. Danny, Jorma Uotinen, Vicky Rosti sekä legendaariset kokoonpanot kuten The Islanders, Jormas, Paradise, Mestarit ja Saimaa.

KIEKSI – Katso sinne, mihin et näe

27.1. Yle TV1 ja Yle Areena, 29.1. Yle TV2

Yhteiskuntamme pinnan alla tapahtuu asioita, joita on vaikea kohdata, nähdä ja jopa ymmärtää. Dokumenttisarja KIEKSI – Katso sinne, mihin et näe antaa äänen nuorille ja vie katsojan syvälle ajankohtaisiin ja kipeisiin ilmiöihin. Palkittu dokumentaristi Sami Kieksi astuu itse kameran ja nuorten eteen kysyen ja kuunnellen. Sarjan teemoina ovat mm. lastensuojelu, nuoret diilerit, nuorten mielenterveys, nuorisorikollisuus sekä roadman- ja incel-ilmiöt.

Matti Nykänen

23.2. Yle TV1 ja Yle Areena

Matti Nykänen -dokumenttielokuvassa pääsevät ensimmäistä kertaa ääneen Matin äiti Vieno, tytär Eveliina ja sisko Päivi sekä paljon nähnyt ja kokenut paras kaveri. Olli Laineen elokuva on psykologinen kasvukertomus kaikkien aikojen parhaasta mäkihyppääjästä Matti Nykäsestä (1963–2019), joka nousi kansainväliseksi tähdeksi jo 18-vuotiaana. Loisteliasta uraa himmensi alusta alkaen kulmikas ja epävakaa käytös. Urheilu-uran jälkeen Nykänen elätti itsensä mm. iltapäivälehtien vakiokasvona ja laulajana, päätyen lopulta vankilaan. Miksi kansainvälisesti palvottu urheilijajulkkis ajautui strippaamaan räkäiseen kuppilaan?

Naiset ensin

8.3. Yle TV1 ja Yle Areena

Muusikot Chisu, Erika Vikman ja Mariska, näyttelijät Krisse Salminen ja Sara Melleri, kirjailijat Hanna Brotherus, Koko Hubara ja Katja Kettu sekä elokuvaohjaaja Selma Vilhunen nähdään naistenpäivänä julkaistavassa Naiset ensin -sarjassa. Naiset ovat nousseet marginaalista kulttuurin keskiöön muutaman viimeisen vuosikymmenen aikana. Miten se tapahtui?

Raha-Suomi

27.3. Yle TV1 ja 24.3. Yle Areena

Raha-Suomi -sarjassa maamme näkyvimmät yritysmaailman ja rahamaailman nimet puhuvat rennommin kuin koskaan. Dokumenttisarja on jatkoa Ylen Politiikka-Suomi-sarjalle. Ytimessä ovat nytkin henkilökohtaiset tarinat ja näkemykset lähihistorian suurista ilmiöistä. Dokumenttisarjassa mukana ovat esimerkiksi Jorma Ollilla, Antti Herlin, Heikki Herlin, Björn Wahlroos, Auri Kananen, Sirkka Hämäläinen, Sanna Suvanto-Harsaee, Jaajo Linnonmaa, Jari Sarasvuo, Miki Kuusi, Marianne Vikkula, Ilkka Paananen, Hannu Karpo – ja moni muu.

Mellan hopp och förtvivlan -dokumenttisarja Yle Femillä käsittelee elämää ja arkea pitkäaikaissairaiden lasten perheissä. Mistä löytyvät vanhempien voimavarat lasten tukemiseen, kun omatkin voimat ovat koetuksella? 17.3. alkaen myös Yle Areenan Dokkarifestivaali avaa jälleen ikkunoita tuntemattomiin todellisuuksiin.

Urheilussa taitoluistelua ruudun ja kalenterin täydeltä

Juulia Turkkila ja Matthias Versluis vuoden 2023 EM-kisoissa. Tomi Hänninen / Yle

Taitoluistelun EM 29.1.–2.2.

Taitoluistelun MM 26.–30.3.

Muodostelmaluistelun MM 4.–5.4.

Yle TV2 ja Yle Areena

Taitoluistelun lumoa, jännittäviä suomalaishetkiä ja lajien kirkkaimpia kansainvälisiä tähtiä on tarjolla runsaasti, kun Ylen kanavilla nähdään taitoluistelun EM- ja MM-kisat sekä muodostelmaluistelun MM-kisat koti-Suomesta.

Taitoluistelussa EM- ja MM-jäillä seurataan maailman parhaiden luistelijoiden edesottamuksia ja jännitetään muun muassa jäätanssiparimme suorituksia. Luistelukausi huipentuu huhtikuun alussa järjestettäviin muodostelmaluistelun kotikisoihin. Helsingin Jäähallissa odotettavissa on täpötäyden hallin huikeaa tunnelmaa ja tiukka taistelu mestaruusmitaleista. Kuinka korkealle suomalaisjoukkueet tällä kertaa yltävät?

Tuttua ja tuntematonta lapsille, nuorille ja lapsenmielisille

Moomin Characters & Gutsy Animations / Yle

Muumilaakso, 4. tuotantokausi

6.1. Yle TV2 ja Yle Areena

Muumilaakso palaa ruutuihin 13 upean uuden tarinan voimin, täynnä seikkailua,

naurua ja jännitystä! Viimeisellä kaudella sukelletaan Muumipapan lapsuuteen, liitytään

sirkukseen ja yritetään suojella kaunista Muumilaaksoa lähestyvältä komeetalta.

Muumit ja heidän ystävänsä oppivat, miten tärkeää on kunnioittaa luontoa ja kuinka rakastava asenne voi lopulta pelastaa paitsi päivän – myös koko Muumilaakson!

Räjähdysherkkä, 2. tuotantokausi

26.1. Yle TV2 ja 21.1. Yle Areena

Hittisarjaksi ensimmäisellä kaudellaan noussut draamasarja Räjähdysherkkä saa jatkoa. Väkevä ja kipeän ajankohtainen toinen kausi käsittelee koruttomasti – mutta empaattisesti – häpeästä kumpuavaa väkivallan kierrettä. Nyt keskitytään nettikiusaamisen kohteeksi joutuneen Kristianin (Pyry Rautiainen) askeettiseen ja kurinalaiseen elämään, johon kuuluu lähinnä proteiinitankkaus ja maaninen treenaus. Nöyryytyksestä toipuneen salibandyjoukkueen kapteenin viaton sekoilu kääntyy uhoksi ja lopulta väkivallaksi kohtalokkain seurauksin.

Äijä

helmikuussa hiihtolomien aikaan Yle Areena

Äijä-komediasarjassa Tauno ja hänen paras ystävänsä Rasmus aloittavat seiskaluokan. Tauno on pärjännyt alakoulussa sosiaalisesti hyvin, mutta jo ensimmäinen päivä yläkoulussa paljastaa muutoksen: Tauno vaikuttaa nynnyltä lapselta. Hänestä on tulossa epäsuosittu hylkiö! Taunon tavoite on tulla "tosi äijäksi" ja nousta koulun suosituimpien oppilaiden joukkoon, ehkäpä jopa päästä koulun vintille, jossa suosittujen poikien porukka hengailee. Todellisuudessa Tauno kerää yhtä paljon vihamiehiä kuin suosiota ja ennen kaikkea karkottaa ainoan oikean ystävänsä, Rasmuksen. Kumpi on tärkeämpää: suosio vai ystävyys?

Keväälläkin Yle Areenassa kuunnellaan podcasteja

Eetu Koho / Podcastory / Yle

Konsulttitoimisto Ståhl & Kuustonen

24.1. alkaen perjantaisin Yle Areena

Konsulttitoimisto Ståhl & Kuustonen vastaa ”asiakkaidensa” mieltä askarruttaviin pieniin tai keskisuuriin kysymyksiin, ja ratkoo heidän ongelmiaan. Firman vanhempina konsultteina toimivat Katja Ståhl ja Mikko Kuustonen. Jaksojen vieraat eli konsulttitoimiston asiakkaat ovat julkisuudesta tuttuja, ja heidän kysymyksensä voivat olla – ja ovatkin – melkein mitä vain kuvitella saattaa.

Lisää uusia podeja tulossa Yle Areenaan:

28.1. Yöjalka

Seksin ammattilaiset, monisuhteiset, queerit ja kinkyt ovat pitkään pohtineet vastauksia kysymyksiin, joita valtavirtakulttuurissa mietitään vasta nyt. Taidehistorioitsija Janika Ahon toimittamassa 10-osaisessa podcastissa tutkitaan ajan ilmiöitä seksuaalialakulttuurien perspektiivistä.

11.2. Ex-faktori

Seksuaaliterapeutti Marja Kihlstöm aloittaa ihmiskokeen ja ottaa yhteyden jokaiseen exäänsä vanhimmasta uusimpaan ja tarkastelee, mitä oppii tällä matkalla.



19.2. Yle Areena ja 20.2. alkaen Yle Radio 1

Diagnoosien aika

Diagnoosien aika -podcastissa tarkastellaan psykiatristen häiriöiden syntyhistoriaa ja nykypäivää. Toimittaja Pekka Vahvanen keskustelee asiantuntijoiden kanssa muun muassa ADHD:sta, ahdistuksesta, masennuksesta, traumoista ja psykosomaattisista oireista. Lisäksi kuullaan ihmisten kokemuksia kustakin psykiatrisesta häiriöstä.

keväällä 2024 Treeniöverit

Urheilullisuus on ihailtavaa ja atleettinen keho kertoo terveestä ja kurinalaisesta ihmisestä. Mutta entä jos kuntosalille tai lenkkipoluille ajaakin pakkomielle, ahdistus tai masennus? Mitä jos aktiiviurheilijan taustalla onkin riippuvuutta, kehovihaa, vertailua, kilpailua, uupumista? 34-vuotias potkunyrkkeilyn maailmanmestari, näyttelijä ja personal trainer Elmeri Rantalainen tietää, kuinka treenaaminen voi mennä överiksi.

Uusia kausia tuttuihin suosikkipodeihin:



3.2. alkaen Melkein kaikki mielestä, kausi 2

Somevaikuttaja Roosa Rahkosen vetämä podcast tarjoaa vertaistukea ja tietoa tutuista mielenterveyden haasteista. Uusia jaksoja.



keväällä Elämäni rikostapaus, kausi 2

Laura Mannisen ja Rami Mäkisen toimittaman sarjan aiheena ovat jälleen maankuulut rikokset ja rikolliset, tällä kertaa esimerkiksi sarjahukuttaja, Helsingin Koskelan teinisurma, katujengit, tapaus Jari Aarnio sekä Oulun seksuaalirikosvyyhti. Rikosasianajajien jälkeen ääneen pääsevät kakkoskaudella syyttäjät, joiden merkitystä ja työtä kausi myös valottaa.

Lue tiedote verkossa.