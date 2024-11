Keusotessa annettu yli 53 000 kausirokotusannosta

Tämän syksyn koronarokotteiden antaminen aloitettiin elokuun puolessavälissä alueen hauraimmista, asumispalveluiden ja kotihoidon asiakkaista. Rokotuspisteillä koronarokotukset aloitettiin puolestaan syyskuun alkupuolella ja influenssarokotukset lokakuun alussa.

Lokakuun loppuun mennessä Keusoten alueella oli annettu 28 872 koronarokotetta ja 24 357 influenssarokotetta. Keusoten alueen 80 vuotta täyttäneistä koronarokotteen on ottanut 63 % ja 65–79 vuotiaista 45 %.

– Suosittelemme ottamaan korona- ja influenssarokotteen, jos kuulut riskiryhmään etkä vielä ole ottanut rokotetta tänä syksynä, muistuttaa Keusoten tartuntataudeista vastaava lääkäri Paula Hiljanen.

Varaa aika OmaKeusoten kautta

Rokotusaikoja on hyvin saatavilla vielä marras-joulukuulle erityisesti isommilla terveysasemilla. Kun varaat kausirokotusajan, saat samalla käynnillä riskiryhmäsi mukaisesti korona- ja/tai influenssarokotteen.

Varaa aika OmaKeusotesta

Voit varata ajan kausirokotukseen myös puhelinpalvelusta ma–su klo 8–20 jättämällä takaisinsoittopyynnön: p. 019 226 0651

Tarkista, oletko oikeutettu maksuttomaan rokotteeseen.

Näin sujuvoitat rokotuskäyntiäsi

– Voit sujuvoittaa omaa rokotuskäyntiäsi saapumalla rokotukseen ajoissa ja pukeutumalla niin, että olkavarren tai molemmat olkavarret saa helposti paljaaksi. Henkilöllisyys varmistetaan aina ennen rokotusta, joten Kela-kortti kannattaa ottaa valmiiksi esille, ohjeistaa Hyvinkään rokotuspisteen terveydenhoitaja Laura Lahti.

Lahti myös muistuttaa, että rokotuksen jälkeen tulee varautua 15 minuutin jälkiseurantaan. Allerginen reaktio rokotuksen jälkeen on harvinainen, mutta sen hoitamiseen on rokotuspisteillä aina varauduttu. Asiakkaalle on turvallisempaa olla seuranta-aika rokotuspisteen aulatilassa.

Hyvinkään rokotuspiste muuttaa

Hyvinkäällä influenssa- ja koronarokotukset järjestetään ajanvarauksella 16.11.2024 asti Sandelininkadulla entisen terveysaseman tiloissa. 26.11.2024 alkaen rokotuksia annetaan Paavolassa osoitteessa Riihimäenkatu 91. Käynti rokotuspisteelle tapahtuu talon takaa. Sandelininkadulla on vielä hyvin vapaita rokotusaikoja varattavissa.

Helpoiten varaat ajan digitaalisesti OmaKeusotesta. Aikaa varatessa näet, kumpaan pisteeseen olet varaamassa aikaa. Voit myös myöhemmin käydä tarkistamassa oman ajanvarauksesi OmaKeusotessa.