Johnny Knigan kevään 2025 kirjat on julkistettu

TIEDOTE: Johnny Knigan kevään 2023 kirjat on julkistettu 15.11.2022 12:00:00 EET | Tiedote

Johnny Knigan tulevan kevään lista vie lukijat estradeille ja kulisseihin, treffeille ja antiikkikauppaan, selliin ja parkkipaikalle sekä moniin muihin ulottuvuuksiin. Tietokirjallisuus Huikean, 60-vuotisen uran tehneen Katri Helena Kalaojan kauan odotettu elämäkerta ilmestyy huhtikuussa. Katri Helena – Laulaja on Elina Hirvosen kirjoittama teos, jossa Suomen menestyneimpiin kuuluva artisti kertoo tarinansa omasta näkökulmastaan ja omalla äänellään. Virpi Salmi on kirjoittanut toisen voimanaisen tarinan kirjassa Mahdotonta – BYPIAS. Unelma, jonka ei pitänyt toteutua. Pia Erlund oli kampaajana työskentelevä yksinhuoltajaäiti perustaessaan vaatebrändin ilman minkäänlaista muotialan kokemusta. Tänään BYPIAS on kymmenen miljoonan liikevaihtoa tekevä kansainvälinen yritys. Suomalaiset rekkakuskit kertovat parhaat tarinansa Lamppu Laamasen Tonneja takana -kirjassa, jossa kalanperkeet kulkevat Portugaliin ja sauna Saddam Husseinille. Tutkija Elina Westinen on koonnut etnisiin vähemmistöihin k