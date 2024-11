Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Neuvolan chat-palvelu siirtyy Päijät-Sote-sovellukseen

Neuvolan chat palvelee asiakkaita arkisin kello 9–13. Puhelimeen ladattavan sovelluksen käyttö vaatii vahvan tunnistautumisen. Sovelluksen selainversiossa on mahdollista asioida myös anonyymisti. Anonyymi asiointi on ollut aiemmin mahdollista neuvolan chatissa, mutta se on uusi toiminnallisuus Päijät-Sote-sovelluksessa, jossa se toimii selainversiossa.

Neuvolan chatissa voi hoitaa samoja asioita kuin puhelimitse. Tunnistautuneena voi hoitaa ajanvaraukseen liittyviä asioita sekä saada lähetteen esimerkiksi laboratorioon tai muihin palveluihin kuten lasten fysioterapiaan tai toimintaterapiaan. Tunnistautumattomana saa ohjausta ja neuvontaa yleisellä tasolla.

– Annamme tunnistautuneelle käyttäjälle laajasti yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa kaikenlaisissa äitiysneuvolan ja lastenneuvolan asioissa. Voimme myös tehdä hoidontarpeen arvion ja varata aikoja alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvolapalveluihin, kertoo neuvolapalveluiden palveluesimies Asta Luumi.

Myös muut asiointi-chatit sovellukseen

Loppuvuoden aikana myös ikääntyneiden asiakasohjauksen ja sosiaalihuollon chat-palvelut siirtyvät Päijät-Sote-sovellukseen.

– Asiointi helpottuu, kun palvelut löytyvät yhdestä paikasta, toteaa ICT-asiantuntija Satu Hiekkanen-Torkko.

Päijät-Sote sovelluksen on ladannut jo 72 000 henkilöä. Osa käyttäjistä hoitaa sovelluksessa myös lapsen tai muun läheisen asioita. Jotta puolesta-asiointi onnistuu, täytyy läheinen lisätä omaan perheprofiiliin Suomi.fi-palvelun kautta.

Päijät-Sote-sovelluksen voi ladata ilmaiseksi puhelimeen sovelluskaupasta tai sitä voi käyttää verkkoselaimella osoitteessa https://paijatsote.suomisote.fi/.