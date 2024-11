Aluehallitus hyväksyi asukasvuokrien tarkistukset

Maanantaina koolla ollut aluehallitus käsitteli Oma Hämeen esiselvitystä toiminnallisista muutoksista sairaalapalveluissa ja ikäihmisten asumispalveluissa. Esiselvitys liittyy uusien talouden tasapainottamistoimien etsintään Oma Hämeessä. Hyvinvointialueen taloustilanteen vuoksi meneillään olevien tasapainottamisohjelmien rinnalle on tarpeellista suunnitella uusia talouden tehostamistoimia.

Esiselvityksessä on kartoitettu hyötyjä joidenkin perusterveydenhuollon vuodeosastojen muuttamiselle lyhytaikaisiksi arviointi- ja kuntoutusyksiköiksi. Tällä voitaisiin parantaa ikääntyneiden hoidon kuntouttavuutta ja vähentää heidän laitostumisensa riskiä. Nykyisin perusterveydenhuollon vuodeosastoilla on jatkuvasti potilaita, jotka jonottavat palveluasumisen lyhyt- ja pitkäaikaispaikoille. Arviointi- ja kuntoutusyksiköt tarjoaisivat asiakkaille kuntouttavaa hoitoa lähellä omaa elinympäristöään ja vähentäisivät sairaalajaksojen pituutta. Muutos toisi myös säästöjä hyvinvointialueelle.

Esiselvityksessä on kartoitettu myös erikoissairaanhoidon avovastaanottotoiminnan keskittämisen hyötyjä. Tähän tuo painetta osaltaan henkilöstön saatavuus, joka vaihtelee eri alueilla.

Aluehallituksen käsittelyn aikana Johanna Häggman (kesk.) teki muutosesityksen, jossa esiselvitys olisi merkitty vain tiedoksi, eikä jatkokäsittelylle olisi määritetty aikataulua. Esitys kuitenkin hävisi äänestyksessä pohjaesitykselle äänin 11-2. Niinpä aluehallitus merkitsi esiselvityksen tiedoksi ja päätti pyytää täydentäviä tietoja, muun muassa alustavaa arviointia vaikutuksista. Aluehallitus käsittelee asiaa uudelleen viimeistään kokouksessaan 2. joulukuuta.

Esiselvityksestä on tiedotettu henkilöstöä, erityisesti niissä yksiköissä, joita mahdolliset muutokset koskisivat. Henkilöstöä kuullaan vielä ja heidän kehittämisideoitaan hyödynnetään valmisteluvaiheessa. Mahdollisista muutoksista tullaan päättämään ensi vuoden talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Asukasvuokrat yhtenäistetään hyvinvointialueella

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan myös Oma Hämeen asukasvuokrien ja -vuokrasopimusten tarkistuksia. Tarkoituksena on yhtenäistää ympärivuorokautisen palveluasumisen asukasvuokrat ja vuokrasopimukset. Keväällä toteutettava muutos koskee ikäihmisten, vammaisten sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumista.

Hyvinvointialueelle on siirtynyt vuodenvaihteessa 2023 kuntien tekemät vuokrasopimukset. Kunnissa on ollut erilaisia käytäntöjä asukasvuokrissa ja vuokrasopimuksissa, minkä vuoksi vuokratasoissa ja sopimussisällöissä on eroja. Hyvinvointialue yhtenäistää vuokrat ja vuokrasopimukset, jotta ne saadaan yhdenmukaisiksi ja tasapuolisiksi. Tavoitteena on esimerkiksi sama neliövuokra samassa kiinteistössä oleville asiakkaille.

Aluehallitus hyväksyi asukasvuokrasopimusten yhtenäistämisen päätösesityksen mukaisesti. Yhtenäistäminen tehdään omakustannusperiaatetta noudattaen kuitenkin siten, että vuokran vuosittainen korotus on asukkaalle enintään 15 prosenttia. Asuntokohtainen vuokra määräytyy jatkossa omakustannusperiaatteen mukaisesti. Eli vuokraa peritään sen verran kuin hyvinvointialueelta kuluu asuntojen rahoitusmenoihin ja kiinteistökuluihin.

Kohteissa, joissa nykyinen vuokrataso on merkittävästi alle todellisten aiheutuneiden kustannusten, vuokrien kertakorotusten suuruutta rajoitetaan 15 prosentin kertakorotukseen. Vuokra on tarkistuksen jälkeen kuitenkin enintään Kelan eläkkeensaajan asumistuen vuosittain vahvistettavan, enimmäisasumismenojen suuruinen. Vuokratason muutos ei vaikuta vuokralaisen suojaosaan. Mahdollisista hintamuutoksista lähetetään asukkaalle kirjallinen tieto, jonka jälkeen muutokset astuvat voimaan sopimusehtojen mukaisesti.

Lisäksi aluehallitus merkitsi kokouksessaan tiedoksi useita valtuustoaloitteita ja päätti lähettää ne edelleen toimialoille valmisteltavaksi. Muut asiat aluehallitus päätti esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 18. marraskuuta.

