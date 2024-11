Jyri Paretskoille Runeberg Junior -ehdokkuus!

Jyri Paretskoin lastenkirja Metallinetsijät roistojen jäljillä on valittu Runeberg Junior -palkintoehdokkaaksi. Kirjassa metallinetsintää harrastavat nuoret paljastavat rikoksen johtolankoja ja joutuvat siksi rikollisten uhkailun kohteeksi.

Palkinto myönnetään suomalaiselle lastenkirjalle, jonka kohderyhmänä ovat 6–9-vuotiaat lapset. Ehdokkaat on valinnut raati, johon kuuluivat luokanopettaja ja kirjailija Annika Gustafsson-Flinck, Porvoon taidekoulun rehtori ja kuvataideopettaja Jenni Iivonen sekä Yle Vega Östnylandin toimittaja Jonas Sundström.

Raadin perustelut ehdokkuudelle: "Vauhdikas seikkailutarina, joka tempaa mukaansa heti ensi lauseilla. Nokkelat juonenkäänteet, sujuva kieli ja huumorilla maustetut tilannekuvaukset pitävät otteessaan ja voivat innostaa lukuharrastuksen pariin myös vähemmän kokeneita lukijoita. Metallinetsijät on lajityyppinsä puhdaslinjainen edustaja."

Lopullisen valinnan tekevät lapsiraadit porvoolaisista päiväkodeista ja kouluista. Voittaja julkistetaan 6.2.2025.

Pitkän linjan lasten- ja nuortenkirjailijana tunnetun Paretskoin Metallinetsijät-sarjassa seurataan Joelia, Jullea ja Oliveria, jotka harrastavat metallinetsintää. Sarjan teokset ovat täynnä seikkailuja ja lempeää huumoria ja sopivat myös niille, joiden on vaikea tarttua kirjaan. Metallinetsijät roistojen jäljillä on sarjan kolmas osa.

Jyri Paretskoi on iisalmelainen palkittu kirjailija ja lukemisen puolestapuhuja. Hän on saanut muun muassa Laivakello-palkinnon ja nuortenkirjallisuuden Topelius-palkinnon. Lisäksi hän on ollut Finlandia-ehdokkaana.

Haastattelupyynnöt, arvostelukappaleet ja lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi