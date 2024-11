Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Opiskeluhuoltopalvelujen tulosyksikköpäälliköksi Sanna Imeläinen

Tulosyksikköpäällikkö vastaa opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologi- sekä terveydenhoitajapalvelujen järjestämisestä ja toteuttamisesta.

Tulosyksikköpäällikön virkaan tuli 25 hakemusta, hakijoista 16 täytti kelpoisuusvaatimukset. Kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä johtamistaito ja alan tuntemus. Virkaan valitulla Imeläisellä on monipuolinen kokemus ja osaaminen esihenkilö- ja kehittämistehtävistä sekä verkostoissa työskentelystä.

Tulosyksikköpäällikön tehtävä tuli hakuun, kun nykyinen viranhaltija Eija Kinnunen jää eläkkeelle. Kinnunen on tehnyt pitkän uran opiskeluhuoltopalveluiden parissa. Hän on hoitanut tulosyksikköpäällikön virkaa hyvinvointialueen alusta lähtien, ja hänellä on ollut merkittävä rooli alueellisten opiskeluhuoltopalvelujen integroitumisessa osaksi hyvinvointialueen muita lapsiperhepalveluja.