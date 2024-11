Komission varapuheenjohtajaehdokas Henna Virkkusen kuuleminen

Avauspuheenvuorossaan Euroopan parlamentin kuulemisessa Henna Virkkunen sanoi, että hän haluaisi komission jäsenenä vahvistaa EU:n digitaalista riippumattomuutta ja kriittisen infrastruktuurin turvallisuutta sekä parantaa EU:n kilpailukykyä. Virkkunen linjasi suunnitelmansa panostaa kärkiteknologioiden seuraavan aallon innovaatioihin ja investointeihin, varmistaa online-ympäristön turvallisuus ja reiluus, parantaa digitaalitaitoja, vähentää byrokratiaa ja vahvistaa tki-panostuksia.

Teknologinen omavaraisuus ja turvallisuus

Virkkunen sanoi tekevänsä töitä kyberturvallisuusinvestointien ja -innovaatioiden eteen sekä EU:n kriittisen infrastruktuurin suojaamiseksi hybridihyökkäyksiltä. Hän myös peräänkuulutti tarvetta luoda puolustusunioni ja lisätä yhteisiä investointeja, joiden ajamiseksi komissio suunnittelee puolustuksen valkoista kirjaa. Hän mainitsi myös tulevan kyberturvallisuuden toimintasuunnitelman ja toivoi jäsenmaita soveltamaan täysimääräisesti nykyisiä turvallisuussääntöjä sekä lisäämään ponnistuksiaan kriittisen infrastruktuurin turvaamiseksi.

Mepit kysyivät Virkkuselta lisätietoja EU:n teknologiariippuvuuden vähentämisestä erityisesti pilviteknologioiden saralla. Virkkunen sanoi, että Euroopan on houkuteltava johtavia tutkijoita, saatava yksityisiä investointeja ja parannettava asiantuntijoiden osaamista. Euroopan digitaalisen vuosikymmenen tavoitteiden saavuttamisessa ja nopeiden verkkoyhteyksien takaamisessa Virkkunen korosti tulevan digiverkkosäädöksen merkitystä. Suunnitteilla on myös pilvipalvelujen ja tekoälyn kehittämistä koskeva säädös, jonka on tarkoitus lisätä yritysten käytettävissä olevaa pilvikapasiteettia. Virkkunen mainitsi myös EU:n puolijohdetuotannon lisäämisen, avaruusteollisuusstrategian ja kvanttilaskennan edistämisen olennaisina hankkeina.

Digitaalisen murroksen tukeminen

Keskustelussa Virkkunen sitoutui tekoälyasetuksen nopeaan, avoimeen ja ennustettavaan toimeenpanoon. Hän haluaa, että Euroopasta tulee tekoälymanner, joka pystyy houkuttelemaan parhaita osaaja. Siksi hän aikoo toimikautensa ensimmäisten 100 päivän aikana antaa ehdotuksen tekoälytehtaista. Myös pilvipalvelujen ja tekoälyn kehittämistä koskeva säädös on olennaisessa osassa energiatehokkaiden teknologiaratkaisujen sekä innovaatioiden lisäämisessä. Virkkusen mukaan olennaista on myös parantaa tekoälyn käyttöä teollisuudessa ja perustaa tekoälyn tutkimusneuvosto tki-ekosysteemin tukemiseksi.

Useat mepit kysyivät komissaariehdokkaalta digipalvelu- ja digimarkkinasäädöksen toimeenpanosta ja erityisesti sosiaalisen median haitallisista vaikutuksista, sananvapauden puolustamisesta sekä puuttumisesta kolmansista maista tuleviin laittomiin tuotteisiin. Virkkunen korosti, että lasten ja nuorten suojelu verkossa on hänelle ensiarvoisen tärkeää, ja että hän aikoo laatia verkkokiusaamisen torjuntaa koskevan toimintasuunnitelman sekä tutkia systeemisiä riskejä, esimerkiksi riippuvuutta aiheuttavia algoritmeja. Hänen mukaansa digipalvelusäädös auttaa poistamaan laitonta sisältöä verkosta ja tukee käyttäjien oikeuksia verkossa. EU:n tulee tehdä yhteistyötä samanmielisten kumppanien kanssa, sanoi Virkkunen, joka myös korosti, että EU:ssa toimivien yritysten on noudatettava sen digitaalilainsäädäntöä.

Mepit kysyivät Virkkuselta lisätietoa tämän suunnitelmista parantaa Euroopan kilpailukykyä ja yritysten toimintaympäristöä. Hänen mukaansa on ensiarvoisen tärkeää, että EU on innovaatioystävällinen, ja että pk-yritysten byrokraattisia velvollisuuksia vähennetään. Tärkeässä osassa on EU:n digitaalinen lompakko, joka auttaa yrityksiä vähentämään hallinnollisia kustannuksia.

Virkkunen vastasi myös kysymyksiin perusoikeuksista ja sananvapauden tilasta. Hän korosti tulevaa Demokratian kilpi -hanketta sekä sananvapauden ja median moninaisuuden tärkeyttä.

Voit katsoa tallenteen koko kuulemisesta täältä.

Seuraavaksi

Valiokuntien suositusten perusteella parlamentin puheenjohtajakokous (puhemies Metsola ja poliittisten ryhmien puheenjohtajat) tekee loppuarvioinnin ja julistaa kuulemiset päättyneiksi 21. marraskuuta. Kun puheenjohtajakokous on julistanut kaikki kuulemiset päättyneiksi, arviointikirjeet julkaistaan.

Parlamentin on määrä valita koko komission jäsenten kollegio (annettujen äänten enemmistöllä nimenhuutoäänestyksellä) Strasbourgissa 25.–28. marraskuuta pidettävän täysistunnon aikana.

