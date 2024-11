Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut huomautuksen Pohjanmaan hyvinvointialueelle hammashoitojonoista ja hoitoon pääsyn ajankohdan ilmoittamisesta

Hoitoon pääsy ei toteudu lain sallimassa enimmäisajassa Kruunupyyssä, Luodossa, Pedersöressä, Pietarsaaressa, Uusikaarlepyyssä, Vöyrillä, Mustasaaressa, Vaasassa, Laihialla, Maalahdessa ja Närpiössä. Pisimmällään hoitoon pääsyä hammaslääkärin vastaanotolle joutuu odottamaan Vaasassa 16 kk ja Laihialla 14 kk. Hyvinvointialueella lähes 5000 potilasta odottaa parhaillaan hammaslääkärin vastaanotolle pääsyä yli 4 kuukautta. Pohjanmaan hyvinvointialueen omavalvonta ei ole ollut suun terveydenhuollon osalta riittävää.

Tilanteen vuoksi aluehallintovirasto on antanut 12.11.2024 Pohjanmaan hyvinvointialueelle huomautuksen siitä, että kiireetön hoitoon pääsy ei ole toteutunut neljän kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista.

Ylitarkastaja Maarit Penttilä toteaa, että 1.11.2024 alkaen kiireetön hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa tulee järjestää kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista. Penttilä lisää, että hallituksen esityksessä eduskunnalle (HE 134/2024 vp.) ehdotetaan, että kiireettömään hoitoon pääsyn enimmäisajaksi palautetaan 23 vuotta täyttäneiden osalta suun terveydenhuollossa aiempi 6 kuukautta. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2025.

Erityisen huono jonotilanne suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon osalta on yhdessätoista kunnassa. Odotusajat ovat seuraavat:



Vaasa 16 kk, Laihia 14 kk, Mustasaari 12 kk, Vöyri 11 kk, Pietarsaari 11 kk, Pedersöre 10 kk, Luoto 10 kk, Maalahti 9 kk, Uusikaarlepyy 8 kk, Kruunupyy 8 kk ja Närpiö 5 kk. Kristiinankaupungissa hoitotakuu toteutuu. Jono siellä on 1–2 kk.

Hoitoon pääsyn haasteet

Vaasan suun terveydenhuollossa on vakavia haasteita: vaikka hoitojonoja on pyritty purkamaan, jonoon tulee silti keskimäärin 500 uutta potilasta kuukaudessa. Vuonna 2023 hyvinvointialue ehdotti seitsemän uuden hammaslääkärin ja useiden hammashoitajien palkkaamista, mutta taloustilanteen vuoksi vain yksi uusi hammaslääkärin vakanssi saatiin Keski-Eteläiselle alueelle. Hammaslääkäreiden vakansseja on ollut muutamia vapaina ja näihin on jatkuva rekrytointi meneillään.

Maaliskuussa 2024 selvityksen mukaan hammaslääkärikapasiteetista puuttuu yhä noin 15 %, ja hoitohenkilöstöä on myös riittämättömästi. Hammashoitajien oppisopimuskoulutus on aloitettu henkilöstövajeen helpottamiseksi. Hoitohenkilöstön puute ja poissaolot ovat vaikeuttaneet työtä ja kasvattaneet hoitojonoja entisestään.

Hyvinvointialue kehittää toimintaansa ja ottaa käyttöön uuden potilastietojärjestelmän

Selvityksen mukaan hyvinvointialue kehittää edelleen suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon saatavuutta useilla eri tavoilla. Vuoden 2025 alusta alkaen käyttöön otetaan yhteinen potilastietojärjestelmä, joka mahdollistaa potilastietojen näkymisen joka yksikössä.

Hoitoon pääsyn ajankohdasta ilmoittaminen

Hyvinvointialue ei ole pystynyt toteuttamaan potilaslain velvoitetta siitä, että potilaalle olisi ilmoitettu hoitoon pääsyn ajankohta. Aluehallintovirasto on antanut tästä Pohjanmaan hyvinvointialueelle myös hallinnollista ohjausta. Aluehallintovirasto on pyytänyt hyvinvointialueelta jatkoselvitystä asiasta tammikuun loppuun mennessä.