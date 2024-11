Vaasan yliopisto nousi liiketaloustieteessä Suomen parhaaksi Shanghai Rankingin tieteenalavertailussa

– Olemme erittäin iloisia nousustamme Suomen ykköseksi liiketaloustieteessä tämän vuoden Shanghai GRAS-rankingissa. Myös kansainvälisesti tulos kertoo hyvää, sillä olemme jo toista vuotta peräkkäin maailman 25 parhaan yliopiston joukossa. Tämä osoittaa, että kestävään liiketoimintaan, energiaan ja yhteiskuntaan tähtäävällä tutkimuksellamme on merkittävä vaikutus. Haluan onnitella koko yliopistoyhteisöä ja kiittää kaikkia heidän erinomaisesta panoksestaan ja vaikuttavasta työstään, sanoo kansainvälisten asioiden vararehtori Martin Meyer.

Shanghai Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) on tieteenalankohtainen maailmanlaajuinen ranking, jota Shanghain Jiao Tong -yliopisto on julkaissut vuodesta 2017 lähtien. Vertailussa tarkastellaan esimerkiksi tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta, huippututkimusta, kansainvälistä yhteistyötä sekä arvostetuimpia akateemisia tunnustuksia. Vertailussa sijoittui yli 1900 yliopistoa 96 eri maasta. Vertailu käsitti 55 tieteenalaa luonnontieteiden, tekniikan, elämäntieteiden, lääketieteen ja yhteiskuntatieteiden aloilta.

Lisätiedot

Kansainvälisistä suhteista vastaava vararehtori Martin Meyer, p. 029 449 8629