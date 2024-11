Didrichsenin Pro Arte -taidepalkinto puuseppämestari ja muotoilija Antrei Hartikaiselle

Kutsu mediatilaisuuteen 6.9. klo 11: Näyttely Satumainen Carl-Henning Pedersen avautuu Didrichsenillä 27.8.2024 08:03:00 EEST | Tiedote

Didrichsenin taidemuseossa avautuu 7.9.2024 näyttely Satumainen Carl-Henning Pedersen. Tanskan tärkeimpiin modernisteihin kuuluneen Pedersenin (1913–2007) yksityisnäyttely on nähty Suomessa edellisen kerran 1968. Näyttelyn teokset on saatu lainaan Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museumista Tanskasta. Teokset 1930-luvulta aina taiteilijan nimeä kantavan museon perustamisvuoteen 1976 esittelevät Pedersenin pitkän uran keskeisimpiä teemoja. Näyttely on esillä 7.9.2024–26.1.2025.