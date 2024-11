Vantaan vankilan lisärakennuksen vihkiäisiä vietettiin juhlallisissa merkeissä

Vantaan vankilan lisärakennuksen vihkiäisiä vietettiin 14. marraskuuta. Tilaisuudessa puhuivat oikeusministeri Leena Meri, Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Anna Arola-Järvi, lisärakennuksen rakennuttajan Senaatti-kiinteistöjen konsernijohtaja Tuomas Pusa ja lisärakennuksen toteuttajan Lujatalo Oy:n toimialajohtaja Lauri Porokka.

– Hienoa, että tällaisessa taloudellisessa tilanteessa saadaan 160 vankipaikkaa lisää. Tämä Vantaan vankilan laajennus tulee helpottamaan vankiloiden tilatarvetta ja edesauttamaan rangaistusten täytäntöönpanon toteuttamista, toteaa oikeusministeri Leena Meri.

160-paikkainen lisärakennus otetaan käyttöön vuoden 2025 alussa. Lisärakennuksen valmistuttua vankilan nykyisen osan selliosastoilla alkaa remontti, joka valmistuu loppuvuodesta 2025. Lisärakennuksen ja nykyisen osan korjaustöiden valmistuttua Vantaan vankilasta tulee Suomen suurin vankila 345 vankipaikalla.

– Nyt valmistuvalle lisärakennukselle on suuri tarve, sillä pulaa on erityisesti tutkintavangeille tarkoitetuista paikoista ruuhka-Suomessa. Uudet, terveelliset ja turvalliset tilat ovat niin vankien kuin kaikkien vankilassa työtään tekevienkin kannalta hyvin merkityksellinen asia, kertoo Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Anna Arola-Järvi.

Uusi rakennus vastaa tutkintavankien määrän kasvuun ja parantaa vankilan toiminnallisuutta ja turvallisuutta



Vantaan vankilan perustehtävänä on tutkintavankeuden toimeenpano ja sinne sijoitetaan Etelä-Suomen käräjä- ja hovioikeuden päätöstä odottavat tutkintavangit. Lisärakennuksella varaudutaan tutkintavankien määrän kasvuun, kun tutkintavankeuslain muutoksen myötä tutkintavangit siirretään vankilaan heti vangitsemisen jälkeen. Asuinosastojen lisäksi lisärakennukseen on sijoitettu muun muassa poliisin kuulustelutilat ja tapaamistiloja.

Remonttia on tehty myös vankilarakennuksen nykyisessä osassa, jossa on rakennettu toimintatiloja vankien toimintojen järjestämiseen, muun muassa opetuskeittiö ja muita toimintatiloja, sekä älyvankilavalmiudet tulevaisuuden tarpeisin. Lisäksi keskusvalvomoa on laajennettu ja vankilan päivystyksen sekä vankiterveydenhuollon tiloja on uusittu.

Rakennushanke valmistui etuajassa ja alle tavoitekustannuksen

Nyt käyttöön vihittävän lisärakennuksen rakennuttajana toimi valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt, jolle Lujatalo luovutti rakennuksen etuajassa ja alle tavoitekustannuksen. Lisärakennuksen allianssisopimuksen mukainen tavoitekustannus oli 57 milj. euroa, joka alitettiin noin miljoonalla eurolla.

Rakennus suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä Senaatin ja Rikosseuraamuslaitoksen kesken aiemmin laaditun vankilakonseptin ja valtion toimitilastrategian linjausten mukaisesti.

– Lisärakennuksen hankkeessa on löydetty hyvin vankilan toiminnan näkökulmasta optimaaliset, kustannustehokkaat, muuntojoustavat ja pitkäikäiset ratkaisut. Tämä vastaa Senaatti-konsernin hankeohjausmallin tavoitteita rakennusinvestointien rajoittamisesta tarkasti tarpeenmukaiselle tasolle. Esimerkiksi suuri osa seinistä on jätetty maalatulle betonipinnalle, eikä niitä ole erikseen tasoitettu. Suunnitteilla olevassa valtion toimitilahankekannassa on useiden kymmenien miljoonien eurojen säästöpotentiaali, joka on saavutettavissa Senaatin uudella hankeohjauksella, toteaa Senaatin konsernijohtaja Tuomas Pusa.

Hankkeelle asetettiin myös tiukat ympäristötavoitteet

Rakentamisessa otettiin kattavasti huomioon ympäristönäkökulmat Senaatin tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena ollut 25 prosenttia pienempi hiilijalanjälki tavanomaiseen ratkaisuun verrattuna ylitettiin hienosti saavuttaen noin 30 prosenttia pienempi hiilijalanjälki. Rakennuksessa hyödynnetään maalämpöä, aurinkopaneeleita, energiatehokasta talotekniikka ja hiilineutraalia kaukolämpöä. Rakennusjätteen kierrätykseen ja lajitteluun on panostettu rakentamisen aikana sekä hyödynnettiin uudelleen käyttämällä muurien ja aitojen teräsosia sekä kaivettuja maa-aineksia.

Lujatalolla on pitkä kokemus turvaluokiteltujen kohteiden rakentamisesta

Lujatalon toimialajohtaja Lauri Porokka on mielissään onnistuneesta hankkeesta ja kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita yhteistyöstä.

– Yhteistyö tilaajan ja käyttäjän kanssa on sujunut koko hankkeen ajan erinomaisesti, olemme olleet siihen todella tyytyväisiä. Olemme yhdessä innovoineet ratkaisuja käyttäjän tarpeita kuunnellen sekä investointi- ja käyttökustannukset optimoiden. Ensisijaisena tavoitteena on ollut varmistaa vankilan turvallisuusympäristö ja taata vankilatoiminnan mahdollisimman esteetön toiminta. Näitä reunaehtoja noudattaen suunniteltiin vaiheittain rakentamisen logistiikka, Porokka sanoo.





