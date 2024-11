Maantien 140 jalankulku- ja pyöräilyväylä kunnostettiin Vantaan Hakunilan Kyytitien ja Nikinmäen Sipoontien välillä

Työn aikana väylä levennettiin ja siihen tehtiin uusi pinta. Lisäksi tien rakenteita uusittiin ja kuivatettiin. Väylään myös lisättiin keskiviiva ja ajokaistanuolet.

"Väylä oli huonossa kunnossa, se oli epätasainen ja siinä oli routavaurioita”, kertoo alkutilanteesta hankkeen projektipäällikkö Antti Pönni Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, ja urakoitsijan mukaan suunnitelmissa jäi vain vähän tilaa yllätyksille.

”Yhteistyö urakoitsijan kanssa oli hyvää. Jalankulku- ja pyöräilyväylään ollaan tyytyväisiä, ja siitä on saatu paljon kehuja paikallisilta”, Pönni kertoo.

Urakoitsijan Ylöjärven Kiviset Oy:n työmaapäällikkö Jari Rutanen kommentoi työn edenneen suunnitellusti ja aikataulun mukaan. Hän kertoo Myyraksensuon olleen väylällä kaikista haasteellisin paikka.

”Parilla suunnitelmanmuutoksella siitäkin selvittiin”, hän sanoo.

Vantaan kaupungin liikenneinsinööri Olli Tamminen toteaa, että Kuusijärven kehittäminen on Vantaan kaupungin kärkihanke strategiakaudella 2022–2025. Hän lisää, että alueen kehittämisen lisäksi on erittäin tärkeää, että Kuusijärvi on hyvin saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla.

”Kestävien kulkumuotojen osuuden kasvattaminen on kirjattu myös vahvasti kaupungin tavoitteisiin. Lahdentien jalankulku- ja pyörätie oli jo paikoin pahassa kunnossa, ja sen parantaminen oli todella toivottua myös kuntalaisten puolelta. Hankkeessa Kyytitien ja Kuusijärven välinen osuus levennettiin ja merkittiin keskiviivalla. Lisäksi risteysjärjestelyihin tehtiin muutoksia, mikä parantaa liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta”, Tamminen kertoo.

Myös Sipoossa ollaan väylään tyytyväisiä.

"On hienoa, että väylä on saatu parempaan kuntoon ja palvelemaan aiempaa sujuvammin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikkumista Myyraksen alueella”, sanoo Sipoon kunnan rakennuttajainsinööri Carolin Pihlström.