Gigantti tuo joulusesongin starttiin monipuolisen valikoiman jokaiselle budjetille – "Black Fridayn merkitys on tänä vuonna suurempi kuin koskaan"

Joulukauden Gigantissa käynnistävä Black Friday alkaa perjantaina 15.11.2024 ja kampanjan tarjoukset löytyvät Gigantin sivuilta. Itse Black Fridayn huipentuma häämöttää perjantaina 29.11. Kampanja tarjoaa sekä kuluttajille että yritysasiakkaille monipuolisen valikoiman tuotteita eri hintaluokissa, aina pienelektroniikasta suuriin kodinkoneisiin ja tukipalveluihin. Tuhansia tarjouksia on tarjolla koko joulukaudelle, ja avaamattomien pakkausten pidennetty palautusoikeus on voimassa aina 23.1.2025 asti.

”Suomalaisten kukkaronnyörit ovat vallitsevan taloustilanteen vuoksi tiukoilla ja uskomme, että Black Fridayn merkitys tulee olemaan tänä vuonna suurempi kuin koskaan. Olemme keränneet asiakkailtamme palautteita ja toiveita pitkin vuotta, ja panostaneet siihen, että meillä on paljon vaihtoehtoja koko loppuvuodeksi, oli kyseessä sitten Black Friday -asiakas tai viime hetken joululahjaostaja. Uuden Helsingin keskusvarastomme ansiosta tarjolla on myös ennätysmäärä tuotteita saman päivän toimituksilla etenkin Etelä-Suomeen”, kertoo Gigantin toimitusjohtaja Niko Sandström.

Black Friday paitsi vuoden vilkkain sesonki, myös Gigantin systemaattisen kehitystyön tärkeä mittari.

”Joulukausi on meille näytönpaikka asiakaspalvelussa ja myös henkilökunnalle vuoden huipentuma, jolloin halutaan näyttää, mitä osataan. Olemme kouluttautuneet, vahvistaneet johtamistamme, uudistaneet asiakasmateriaalejamme ja koonneet toimintatapamme yhteiseen, työtämme ohjaavaan pelikirjaan. Haluamme olla Suomen monipuolisin, osaavin ja saavutettavin kodinelektroniikan lahjatavaratalo ja meille on tärkeää, että asiointi on yhtä sujuvaa sekä netissä että myymälöissä. Palvelemme myymälöissä tuotekategoriat ylittävällä mallilla ja myös suositun livemyyjäpalvelun kautta videoyhteyden avulla”, Sandström kuvailee.

Älysormuksista ja lattiaa pesevistä laitteista povataan joulukauden hittejä

Gigantin Black Friday -tarjontaa on koottu paitsi asiakastoiveet mielessä, myös kodinkoneiden ja elektroniikan ajankohtaisia trendejä seuraten. Helpompi arki, elämyksellinen viihde sekä hyvinvointi ja terveys tulevat näkymään jälleen pukinkontissa. Myös kotoilutrendi jatkuu: joulusesongista on tullut vuosi vuodelta yhä suositumpi kausi hankkia esimerkiksi uusi keittiö. Myymälöiden tarjoamia, laitteiden maksuttomia kierrätyspalveluita hyödynnetään joulusiivousten yhteydessä ja loppiaisen jälkeen. Kasvavassa suosiossa uuden tuotteen hankinnan yhteydessä on kierrätykseen noutopalvelu suoraan kotiovelta.

Elektroniikkaostoksia sävyttävät tänä vuonna myös tv-lähetysten siirtyminen HD-aikaan sekä tekoälyn jalkautuminen laitteisiin. Suomi siirtyy terävätoistolähetysten eli HD-aikaan asteittain 19.11.2024 alkaen, ja kaikki Gigantin televisiot ovat HD-valmiita. Tekoäly vie laitteiden kyvyt entistä pidemmälle: ne pystyvät oppimaan jatkuvasti ja tekemään itsenäisiä päätöksiä, käyttäjäänsä paremmin palvellen.

Ennakoidut joulukauden suosikit tuotekategorioista

Kuluttajaelektroniikka

1. (Isot) televisiot – Suuremmat kokoluokat ja tv-lähetysten HD-siirtymä nostavat kysyntää. Erityisesti 65-tuumaiset ja sitä suuremmat mallit houkuttelevat. 85–98-tuumaisissa myynti on kasvanut syys-lokakuussa 30–40 %, ja kasvun odotetaan voimistuvan Black Fridayn aikana.

2. Langattomat kuulokkeet – Takuuvarmoja suosikkeja. Etenkin Applen uutuuskuulokkeita, AirPods 4, on odotettu. Valmistajan mukaan ne tarjoavat entistä kehittyneemmän kuuntelukokemuksen: keskustelun tunnistuksen, läpikuulumistilan ja mukautuvan äänentoiston.

Puhelimet ja puettavat älylaitteet

1. Puhelimet – Suosittuja tulevat olemaan etenkin OnePlus Nord CE4 lite (erinomainen hintalaatusuhde), Samsung Galaxy A-sarja (suomalaisten suosikki vuodesta toiseen) sekä Google Pixel -sarja (uusi haastaja markkinassa vahvalla tuotteella ja erinomaisilla tekoälyominaisuuksilla).

2. Älysormukset – Hyvinvointiin panostetaan, puettavat älylaitteet trendaavat, ja älysormukset tuovat tähän trendiin lisänostetta. Oura julkaisi lokakuussa 4. sukupolven mallinsa, Samsung esitteli marraskuussa Galaxy Ringinsä. Gigantti on ainoa ketju, jossa kummankin valmistajan laitteet ovat myynnissä.

Pienet kodinkoneet

1. Airfryerit – Kiireiseen arkeen helppoutta ja nopeutta tuovat kiertoilmakypsentimet jatkavat suomalaiskotien valloittamista. Vuoden 2024 aikana mittavasti kasvuaan jatkanut tuoteryhmä Gigantissa.

2. Lattiaa pesevät laitteet – Robotti-imureiden rinnalle tulivat varsi-imurit lattianpesuominaisuudella sekä uuden sukupolven laitteet, jotka pesevät tehokkaasti lattiaa. Tuoteryhmän myynti kasvaa tällä hetkellä moninkertaisella tahdilla, ja sen kehitystä on vauhdittanut etenkin Dysonin uusi lattianpesuri G1.

Tietokoneet ja pelaaminen

1. Tabletit ja kannettavat – Tasaisen varmasti pukinkonttiin myyvä tuoteryhmä. Perinteiseen, kannettavien tietokoneiden tuoteryhmään uutta maustetta tuo tekoälyllä varustettu Microsoftin 365 -tuoteperheen Copilot-avustajajärjestelmä.

2. Pelikonsolit ja -tarvikkeet – PlayStation 5, Xbox Series X ja Nintendo Switch, tulevat olemaan jälleen kysyttyjä ja juuri julkaistu PS5 Pro on ollut odotettu. Lisäksi pelitarvikkeita menee pukinkonttiin paljon. Virtuaalitodellisuus jatkaa suosittujen gaming-trendien joukossa, ja VR-laseja löytyy monesta lahjapaketista.

Suuret kodinkoneet

1. Pyykinpesukoneet – Myydyimpien tuotteiden joukkoon povataan kärkitarjouksessa olevaa Boschin pyykinpesukonetta. Samsungin tekoälyä hyödyntävät pyykkärit kiinnostavat: AI tunnistaa automaattisesti pyykin määrän, laadun sekä likaisuusasteen, kuten pesuajan, pesuaine- sekä vesimäärän ja lämpötilan.



2. Liedet ja uunit – Sesonkituotteina nousevat liedet ja uunit, koska joulukauden ruoanlaitto paljastaa usein vaihtotarpeet. Esim. Boschin AccentLinen uuni tarjoaa erityisen vaivatonta kinkunpaistoa sisäänrakennetun, paistoastetta arvioivan kameran avulla. Valmiista paistoksesta saa herätteen suoraan puhelimeen.