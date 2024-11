Kauppakeskusten kävijämäärä tasaisessa kasvussa

Suomalaisten kauppakeskusten kokonaismyynti supistui kuluvan vuoden heinä-syyskuussa tasan yhdellä prosentilla vuoden 2023 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Elokuussa myynti kasvoi hienoisesti viime vuoteen verrattuna, kun taas heinä- ja syyskuussa kokonaismyynti pieneni.

Rullaavalla 12 kuukauden tarkastelujaksolla kauppakeskusten nimellisen kokonaismyynnin muutos säilyi positiivisena, 1,5 prosentissa. Inflaatiokorjattuna myös 12 kuukauden myynnin muutos painui hienoisesti negatiiviseksi.

Kauneuden ja terveyden tuotteiden sekä kauneus- ja hyvinvointipalvelujen kasvu jatkuu

Kauppakeskusten viime vuosien vahvat kasvualueet eli kauneus, terveys ja hyvinvointi jatkavat kasvuaan. Kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä kauneus- ja hyvinvointipalvelujen myynti kasvoi lähes kymmenen prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Toimialan kasvu on viimeisen vuoden aikana ollut erityisen vahvaa suurten kaupunkien ulkopuolisissa kauppakeskuksissa.



Kauneuden ja terveyden tuotteiden myynti kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä 8,5 prosenttia. Yhteensä nämä kaksi toimialaa tuottivat 17 prosenttia kauppakeskusten heinä-syyskuun kokonaismyynnistä. Päivittäistavaran ja tavaratalokaupan myynnin nimellinen kasvu hiipui lähelle nollaa syyskuun heikon myyntikehityksen painamana. Kaikkien muiden vuokralaistoimialojen myynti laski vuoden kolmannella neljänneksellä.

Kauppakeskusten liiketilojen käyttöaste pysyy vakaana yli 95 prosentissa

Kauppakeskusten liiketilojen käyttöaste oli syyskuun lopussa koko maassa keskimäärin 95,3 prosenttia, eli samalla tasolla kuin kesäkuussa. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisten suurten kaupunkiseutujen kauppakeskuksissa liiketiloista oli syyskuun lopussa vuokrattuna lähes 97 prosenttia. Myös pääkaupunkiseudulla käyttöasteet paranivat vuoden kolmannella neljänneksellä, kun taas pienempien kaupunkien kauppakeskusten muutamien viime vuosien vahva kehitys kääntyi laskuun.

Tulokset perustuvat Suomen Kauppakeskusyhdistyksen myynti- ja kävijäindeksiin, johon tiedot on kerännyt KTI Kiinteistötieto Oy. Myynti- ja kävijätietoja on seurattu vuodesta 2011 lähtien. Indekseillä edistetään Suomen kauppakeskusmarkkinan läpinäkyvyyttä sekä tarjotaan markkinatietoa kauppakeskusjohtamisen tueksi. Uusimmassa päivityksessä on mukana 49 kauppakeskusta. Vertailukelpoisesta, ns. like-for-like-indeksistä on poistettu uudet keskukset sekä merkittävät laajennukset ja remontit.

Pääkaupunkiseudun kauppakeskukset: ESPOO Ainoa, Entresse, Iso Omena, Lippulaiva, Niitty, Sello HELSINKI Arabia, Citycenter, Columbus, Forum, Hertsi, Itis, Kaari, Kaivopiha, Kamppi, Kämp Galleria, REDI, Ruoholahti, Tripla KAUNIAINEN Grani VANTAA Jumbo-Flamingo, Myyrmanni

Muiden suurten kaupunkiseutujen keskukset: JYVÄSKYLÄ Seppä KEMPELE Zeppelin KUOPIO Matkus LAHTI Karisma, Trio RAISIO Mylly TAMPERE Duo, Koskikeskus, Ratina TURKU Hansa, Skanssi YLÖJÄRVI Elo

Muun Suomen keskukset: HYVINKÄÄ Willa HÄMEENLINNA Goodman KERAVA Karuselli KOTKA Pasaati KOUVOLA Veturi LAPPEENRANTA IsoKristiina LOHJA Lohi MIKKELI Stella PORI IsoKarhu, Puuvilla ROVANIEMI Revontuli, Sampokeskus SALO Plaza TORNIO Rajalla På Gränsen VAASA Espen