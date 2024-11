Uudistunut hotellilegenda avaa ovensa – Hotelli Vantaan hurmokselle ei näy loppua

- Hotelli Vantaasta voi kuulla tarinoita 90-luvulta asti oikeastaan missä päin Suomea tahansa. Sijainti junaradan varressa yksi meidän valttikorteista, sillä meille on helppo tulla mistä päin tahansa. Meille tullaan aina uudelleen, koska tarjoamme niin sanotusti koko paketin, hotellinjohtaja Martin Andergård juttelee.

Uudistushankkeen ensimmäinen vaihe on valmistunut ja hotelli aukeaa 14.11.2024. Moni kanta-asiakas eli tuttavallisemmin kantis odottaa jo näkevänsä muodonmuutoksen, jonka odotetaan houkuttelevan myös uusia asiakkaita: hotellihuoneet on uudistettu, samoin kokous- ja tapahtumatilat sekä kolmeen kerrokseen levittäytyvä ravintolamaailma. Myös Tulisuudelma on saanut modernia ilmettä.

- Meitä kutsutaan usein ruotsinlaivaksi maan päällä ja moni tuntee meidät Tulisuudelmasta, mutta kutsuisin meitä tapahtumataloksi. Monelle voi tulla yllätyksenä, että hotellissamme on vilkkainta arkisin, kun kokoustajat ja työmatkustajat täyttävät hotellin, hän kertoo.

Vuosittain hotellissa on yli 100 000 asiakaskäyntiä eli lähes 300 joka päivä. Tavallisena perjantaina hotellissa käy noin 1500 asiakasta majoittumassa, kokoustamassa tai ravintoloissa. Tulisuudelmassa kassakone kilahtaa suosituimpina iltoina lähes 100 000 kertaa.

Mukana hetkissä ilosta suruun jo 90-luvulta

”Mikä oli vikana ja kuka oli takana / Ku Kadetilla talla pohjas TuSuun piti karata?... Täältä tullaan, "never forget" Hotelli Vantaa”, laulaa Portion Boys.

- Kovin moni hotelli ei ole päässyt Suomen suosituimpiin lukeutuvan bändin lyriikoihin, mutta meidän tarinamme on, Andergård toteaa ylpeänä Portion Boysin maineeseen nostaneen biisin sanoista.

Hotelli Vantaa avattiin kesäkuussa 1991 ja muutama vuosi myöhemmin avautui yökerho Tulisuudelma. S-ryhmä osti hotellin 1993 ja hotellin laajennusosa valmistui vuonna 2004.

– Hotelli on ollut suosittu avauksesta lähtien ja se on ollut harvoja suosittuja paikkoja myös haastavina talousaikoina. Esimerkiksi koronan jälkeen asiakkaat palasivat hotelliin hyvin nopeasti, Andergård kertoo.

Hotellirakennus ja sen henkilökunta saakin jatkuvasti olla mukana ihmisten ja yhteisöjen hetkissä ilosta suruun. Hotelli on tänä vuonna ensimmäistä kertaa auki myös jouluna ja tarjoaa paikan rauhoittua yksin tai yhdessä. Tarjolla on perinteinen jouluillallinen ja joulupukkikin saattaa ehtiä tervehtimään jouluvieraita.

Original Sokos Hotel Vantaan uudistushankkeen toinen vaihe valmistuu keväällä 2025, jolloin avataan vuonna 2004 valmistuneessa laajennusosassa sijaitsevat huoneet ja kokoustilat. Hankkeen myötä uudistuva hotelli on vahvasti mukana Vantaan kasvussa ja kehittymisessä.

– Vantaan vetovoima kasvaa koko ajan ja tarjoaa niin asukkaille kuin vierailijoille koko ajan enemmän nähtävää ja koettavaa. Upeasti uudistunut hotelli Vantaa kiihdyttää tätä kasvuvauhtia ja houkuttelee uusiakin asiakkaita, Martin Andergård kertoo.

