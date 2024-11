Euroopan parlamentti puoltaa metsäkatoasetuksen soveltamisen lykkäämistä vuodella

Useiden EU-maiden, EU:n ulkopuolisten maiden sekä yritysten todettua, että niillä olisi vaikeuksia soveltaa onnistuneesti metsäkatoasetusta sen alkuperäisessä aikataulussa, Euroopan komissio ehdotti asetuksen soveltamisen lykkäämistä vuodella. Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina lykkäämisen äänin 371-240 (30 tyhjää).

Jos uusi aikataulu toteutuu, säädöstä sovelletaan suurempiin yrityksiin ja kauppaa käyviin tahoihin 30.12.2025 sekä mikro- ja pienyrityksiin 30.6.2026 alkaen. Lisäajan tavoitteena olisi helpottaa säädöksen soveltamista ilman, että sen tavoitteista tingitään.

Torstaina mepit hyväksyivät lakiin uusia muutosehdotuksia, jotka mm. loisivat uuden riskittömän maaluokan aiempien alhaisen, keskimääräisen ja suuren riskin luokkien rinnalle. Uuteen riskittömään maaluokkaan kohdistuisi vähemmän tiukkoja vaatimuksia. Riskittömät maat määriteltäisiin maiksi, joissa metsäalueiden määrä on pysynyt vakaana tai kasvanut vuoden 1990 jälkeen, jotka ovat allekirjoittaneet Pariisin ilmastosopimuksen sekä metsäkadon ehkäisemistä koskevat kansainväliset yleissopimukset ja joilla on kansallinen säädöskehys metsäkadon ehkäisemiseksi ja metsien suojelemiseksi. Komission on tarkoitus valmistella maaluokitus 30.6.2025 mennessä.

Seuraavaksi

Ennen kuin muutokset voivat astua voimaan, myös neuvoston on hyväksyttävä ne. Parlamentti päätti ohjata lakiesityksen takaisin valiokuntakäsittelyyn, jotta trilogineuvottelut neuvoston kanssa voidaan aloittaa. Hyväksymisen jälkeen uusi säädös astuisi voimaan, kun se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.

Taustaa

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) arvioi, että maatalouskäyttöön on vuosina 1990–2020 otettu 420 miljoonaa hehtaaria metsää – eli EU:ta suurempi alue. Kulutus EU:ssa on aiheuttanut maailmanlaajuisesta metsäkadosta noin 10 prosenttia. Palmuöljyn ja soijan osuus tästä on yli kaksi kolmasosaa.

Euroopan parlamentin 19.4.2023 hyväksymä metsäkatoasetus pyrkii torjumaan ilmastonmuutosta ja luontokatoa varmistamalla, ettei EU:ssa kulutettavia tuotteita ole valmistettu metsäkatoa aiheuttavista hyödykkeistä. Tämä koskee nautaeläimiä, kaakaota, kahvia, öljypalmua, kumia, soijaa ja puuta. Asetus astui voimaan 29.6.2023, ja sen soveltamisen oli tarkoitus alkaa 30.12.2024.

