Parlamentti unohti paremman sääntelyn – metsäkatoasetukseen muutoksia kalkkiviivoilla?

EU:n metsäkatoasetus astui voimaan kesäkuussa 2023 ja sen soveltamisen on määrä alkaa 30.12.2024. Komissio esitti lokakuun alussa asetuksen toimeenpanoon 12 kuukauden lisäaikaa.



Elintarviketeollisuusliitto ja lukuisat ruoka-alan eurooppalaiset etujärjestöt pyysivät parlamenttia äänestämään komission muutosehdotuksen puolesta ilman uusia sisältöön liittyviä muutosehdotuksia. Parlamentti hyväksyi komission ehdotuksen vuoden lisäajasta, mutta päätyi esittämään muutoksia myös lainsäädännön sisältöön. Tämä tarkoittaa, että ennen lopullisia päätöksiä edessä on kolmikantaneuvottelut komission ja neuvoston kanssa.



Asetuksen toimeenpanossa on ollut lukuisia haasteita, mutta parlamentin muutosehdotukset lisäävät epävarmuutta edelleen.



– Aikataulun venyessä yritykset joutuvat pohjaamaan päätöksensä arvauksiin, sillä pahimmassa tapauksessa sopua ei saada aikaan ennen vuodenvaihdetta ja nykyiset vaatimukset astuvat voimaan ilman lisäaikaa, Elintarviketeollisuusliiton vastuullisuusjohtaja Satumaija Levón sanoo.

Suomessa on satoja elintarvikealan yrityksiä, jotka jalostavat ja valmistavat tuotteita, joiden raaka-aineena käytetään metsäkatoasetuksen soveltamisalaan lukeutuvia hyödykkeitä, kuten kaakaota, kahvia, nautaa, palmuöljyä tai soijaa. Yritykset ovat tehneet jo puolitoista vuotta töitä metsäkatoasetuksen vaatimusten täyttämiseksi ja investoineet muun muassa uusiin tietojärjestelmiin.

– Parlamentin päätös osoittaa, miten arvaamaton yritysten toimintaympäristö tällä hetkellä on. Tämä on myös vastaan paremman sääntelyn periaatteita, joita uusi parlamenttikin on peräänkuuluttanut, Levón harmittelee.

Elintarviketeollisuuden huolena on, että vaikka parlamentti, komissio ja neuvosto pääsisivät sopuun uusista muutoksista, niin parlamentin esittämät muutokset monimutkaistavat kokonaisuutta entisestään ja lisäaika kuluu uusia tulkintaohjeita odottaen. Levónin mukaan vaatimusten yksinkertaistamista voitaisiin edistää ja hallinnollista taakkaa keventää myös ilman asetuksen sisältöä koskevia muutoksia komission tulkintaohjeilla.