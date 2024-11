Mediakutsu: Ministeri Multala vihkii uraauurtavan hybridilämpövoimalan käyttöön Niemi Palveluille 19.11. – TSF:n voimalasta rakennetaan vientivalttia Suomelle

”Kaikki yritykset joutuvat miettimään työympäristönsä uusiksi” – Uudistuva Niemi tarjoaa kokonaisvaltaisen muutospalvelun: ”Helppoa ja luotettavaa” 17.9.2024 09:00:18 EEST | Tiedote

Niemi esittelee tänään kokonaisvaltaisen muutospalvelun, jossa Niemen kautta löytyy kaikki tarvittava koko työympäristön muutokseen. "Niemi on asiakkaalle se yksi ainoa muutoskumppani, joka tarvitaan", lupaa Niemi Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Kalle Peltola. ”Se, mikä tästä erityisesti tekee muutos- eikä vain muuttopalvelun, on että nostamme keskiöön ihmiset”, Peltola jatkaa. Maailman johtava nestetekniikan tarjoaja Sulzer on jo käyttänyt Niemeä. ”Yksi yhteyshenkilö vastaa Niemellä koko projektin läpiviennistä: helppoa ja luotettavaa”, kiittää Sulzer Pumps Finland Oy:n toimitusjohtaja Marja-Leena Mäkinen.