Yhteistoimintaneuvottelut päättyneet 14.11.

Kun yhteistoimintaneuvottelut aloitettiin, aluehallitus linjasi, että säästöjä tulee erityisesti kohdistaa hallintoon, esihenkilö- ja johtotehtäviin. Neuvottelujen tuloksena suurimmat säästöt suhteessa henkilöstön määrään ja myös määrällisesti kohdistuvat hallinnon toimialalle. Vakansseja hallinnon toimialalla vähennetään 55 henkilötyövuotta ja tästä muodostuu lähes 2,5 miljoonan euron säästöt. Johtamisrakennetta kevennetään ja tällä saadaan aikaiseksi 800 000 euron säästö.

– Näin merkittävien säästöjen tekeminen henkilöstöstä ei ole ollut helppoa. Vähennyksiä on kohdistettu hallituksen linjauksen mukaisesti etupäässä hallintoon, eikä asiakas- ja potilastyötä tekevään henkilöstöön. On silti hyvä muistaa, että hallinnon toimialalla on välttämättömiä ja lakisääteisiä tehtäviä. Hallinnossa tehdään työtä, jonka avulla muu henkilöstö saa keskittyä asiakas- ja potilastyöhön, sanoo hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen.

Hyvinvointialueella on jatkuvasti avoimia työpaikkoja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Henkilöille, joiden työtehtävät loppuvat muutosten myötä, tullaan mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan uusia työtehtäviä.

– Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että voimme tarjota uusia tehtäviä suurimmalle osalle niitä ihmisiä, joilla on sosiaali- tai terveydenhuollon koulutus, sanoo HR-johtaja Juha Suikkanen.

– Toivon, että ihmiset innostuvat niistä työmahdollisuuksista, joita on muualla suuressa organisaatiossamme ja niissä uusissa palveluissa, joihin muutosten myötä satsaamme, sanoo Marina Kinnunen.

– Kiitän henkilöstön edustajia hyvästä ja keskustelevasta ilmapiiristä neuvottelujen aikana, sanoo Marina Kinnunen.

Näin säästöt kohdistuvat toimialoille

Alla olevasta taulukosta näet, miten säästöt kohdistuvat eri toimialoihin suhteessa toimialan kokoon.

Toimiala Henkilöstömäärä vaikutus henkilötyövuosissa Osuus henkilöstöstä Hallinto ja ylin johto 400 55 13,8 % Koti- ja asumispalvelut 2060 30 1,5 % Resurssi- ja asiakaskeskus 1380 12,3 0,9 % Sairaalapalvelut 1250 23 1,8 % Sosiaali-ja terveyspalvelut 1100 6,5 0,6 % Kuntoutuspalvelut 1015 10 1 % Psykososiaaliset palvelut 370 5,5 1,5 %

Useat yhteistoimintaneuvotteluissa sovitut asiat liittyvät suunniteltuihin palveluverkon muutoksiin, joista aluehallitus päättää 25.11. Samassa kokouksessa hallitus käsittelee yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen. Vasta tämän jälkeen neuvotteluissa sovittuja asioita aletaan toteuttamaan.

Palveluverkosta tehtävät päätökset voivat vaikuttaa säästöjen kohdistumiseen.

74 tehtävää irtisanomisuhan alla

Erityisesti henkilöille, joilla on sosiaali- tai terveydenhuollon koulutus, voidaan tarjota toisia työtehtäviä

57 tyhjää tai eläköitymisen kautta vapautuvaa vakanssia vähennetään

15 sijaisten vakanssia muutetaan nollapohjaiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että sijaisen palkkaa ei makseta jatkossa sijaisbudjetista vaan siitä toimesta, jota henkilö sijaistaa.

17 vakanssiin tehdään muutoksia tehtäviin ja palkkaukseen tai palvelussuhde muuttuu osa-aikaiseksi

Hälytysrahasopimus neuvotellaan uudelleen

– Halusimme edelleen välttää lomautukset. Halusimme myös säilyttää henkilöstöedut ja koulutusmahdollisuudet, sanoo Marina Kinnunen.