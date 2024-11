ABO Energy uskoo itään: Kuusi uutta tuulivoimahanketta Itä-Suomesta

Itäisen Suomen laajamittainen tuulivoimarakentaminen on tällä hetkellä lähempänä kuin koskaan aiemmin. Hallitusohjelmassa on sitouduttu etsimään ratkaisua tutkavalvonnan ja tuulivoimarakentamisen yhteensovittamiseksi, ja kantaverkkoyhtiö kannustaa tuulivoimatoimijoita itään tasapainoisemman verkon kehittämiseksi.

Maatuulivoimaa yli 10 vuotta Suomessa kehittänyt ABO Energy uskoo Itä-Suomeen. ABO Energyllä on ennestään hankkeita kolme Pohjois-Savossa ja neljä Kainuussa. Uudet hankkeet laajentavat ABO Energyn toimintaa Pohjois-Karjalaan ja Etelä-Savoon. Ristijärvellä, johon Kovavaaran hanke sijoittuu, ABO Energyllä on jo entuudestaan Louhenkankaan ja Isolehdon hankkeet.

Hankkeet käyntiin, kunhan Puolustusvoimat näyttää vaalean vihreää valoa

Kaikissa uusissa hankkeissa kunta on hyväksynyt kaavoitusaloitteen ja verkkoon liittymiseen on olemassaolevaa kapasiteettiä. Niiltä puuttuu toistaiseksi myönteinen lausunto Puolustusvoimilta. Yhtiön toimitusjohtaja on luottavainen ratkaisun löytämiseksi:

– Kaikki merkit viittaavat nyt siihen, että ratkaisua haetaan nyt tosissaan ja se tulee myös löytymään järkevällä aikavälillä. Siksi rohkenimme tehdä tämän siirron nyt. Hankkeiden luvitus käynnistyy täysipainoisesti heti, kun saamme Puolustusvoimilta riittävän vahvan positiivisen signaalin, toimitusjohtaja Aapo Koivuniemi sanoo.

Puolustusministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat esittäneet asiaa selvittäneessä raportissaan, että itäisen Suomen tuulivoimarakentamista on mahdollista edistää kompensaatioalueella. ABO Energy on esittänyt rajausta, johon enemmistö alueen tuulivoimahankkeista tulisi joka tapauksessa sijoittumaan. Alue on muodostettu vältellen pohjoisessa porotaloudelle kriittisiä alueita ja etelässä tiuhaan rakennettuja Saimaan rantoja. Itärajaan on otettu 50 kilometrin etäisyys.

Itä-Suomesta osaratkaisu sähkön hintavaihteluihin

Koivuniemi, itsekin alkujaan itäsuomalainen, näkee itäisen Suomen tuulivoiman ratkaisuksi myös paljon puhuttaneeseen sähkön hintavaihteluun. Hintavaihtelut kismittävät kuluttajia, ja yhtä lailla epävakaus haittaa sijoittajia.

– Ajallisesti tasaisempi tuotanto hillitsisi hintavaihteluita. Tuulivoiman osalta järkevin tapa tuotannon tasoittamiseen on sen sijoittaminen maantieteellisesti hajautetusti. Paras suunta tuuliolojen, sähköverkon ja maankäytön puolesta Suomessa on itäinen Suomi, Koivuniemi kertoo.

Kyseessä on Suomessa yksi suurimpia hankekokonaisuuksia, joista ABO Energy on tehnyt kaupat. Vakaavaraisella konsernilla on mahdollisuus investoida Suomeen, vaikka taloudessa ja myös uusiutuvan energian alalla on ollut vaikeaa.

– On korkea aika saada investointeja ja työllisyyttä, eikä ainaista synkkyyttä, Koivuniemi lopettaa.

ABO Energyn uudet hankkeet Itä-Suomessa: