HJK Naiset ja uusiutuvan energian tuottaja Neoen solmivat historiallisen yhteistyösopimuksen

Kolme vuotta kestävän yhteistyösopimuksen myötä Neoen tulee toimimaan HJK Naisten yhtenä pääyhteistyökumppanina kauden 2027 loppuun saakka. Tämä on Kansallisen Liigan joukkueiden kesken suurin koskaan tehty kumppanisopimus.

– Olemme hyvin innoissamme yhteistyöstä HJK Naisten kanssa. HJK Naiset edustaa jalkapallon murrosta: uudenlaista innovatiivista ajattelua, vastuullisuutta, tasa-arvoa, huippusuorituksia ja roolimallien luomista. Neoen tekee joka päivä töitä energiamurroksen eteen aivan samojen periaatteiden mukaisesti. Uskon, että HJK Naisten ja Neoenin kumppanuus tulee mahdollistamaan upeita asioita, kuten naisjalkapalloilun ja uusiutuvan energian edistämistä sekä paikallisyhteisöjen aktivointia eri puolilla Suomea, sanoo Neoenin maajohtaja Jerri Loikkanen.

Neoen kamppailee ilmastonmuutosta vastaan tavoitteenaan edistää maailmanlaajuista siirtymää uusiutuvan energian käyttöön. Yhtiö tukee myös hankealueidensa kehitystä, ja osana yhteistyötä HJK:n tuplamestaruusjoukkue toteuttaakin pelaajavierailuja hankepaikkakunnilla tulevina vuosina.

– Osana yhteistyötämme HJK Naisten pelaajat vierailevat Neoenin hankepaikkakunnilla eri puolilla Suomea. He pelaavat lasten ja nuorten kanssa, toimien samalla heidän inspiraationaan ja roolimalleinaan. Lisäksi tuomme kerran vuodessa junioripelaajia Bolt Areenalle, missä he pääsevät harjoittelemaan HJK Naisten kanssa huipputason puitteissa. Tämä tuo pääkaupunkiseudun huippuosaamista ja -pelaajia kuntiin ympäri Suomen, luoden merkityksellisiä hetkiä ja innostusta jalkapallon pariin, Loikkanen jatkaa.

HJK Naisten toimitusjohtaja Jussi Raita iloitsee alkavasta yhteistyöstä.

– Olemme iloisia, että olemme saaneet Neoenin yhteistyökumppaniksemme. Yhtiö jakaa kanssamme samat keskeiset arvot, kuten tasa-arvon, vastuullisuuden ja hyvinvoinnin edistämisen. Meillä on nyt mahdollisuus yhdistää jalkapallo ja uusiutuva energia, ja luoda jotain, joka inspiroi kaiken ikäisiä pelaajia ja kannattajia ympäri Suomen. Odotamme innolla, mitä voimme saavuttaa yhdessä tulevaisuudessa, sanooRaita.

Neoen on yksi maailman nopeimmin kasvavista ainoastaan uusiutuvaan energiaan keskittyvistä energiantuottajista, Neoenin hankkeet on suunniteltu tuottamaan edullista sähköä ympäristöystävällisesti ja paikallisyhteisöjä huomioiden. Yhtiöllä on toiminnassa tai rakenteilla yli 8,4 gigawatin verran aurinko-, tuuli- ja varastointikapasiteettia Suomen lisäksi kolmessatoista maassa ympäri maailmaa. Neoen tähän mennessä investoinut Suomeen yli 850 miljoonaa euroa.

Lisätietoa antavat:

Jussi Raita

Toimitusjohtaja, HJK Naiset

jussi.raita@hjk.fi

+358 44 594 4451



Jerri Loikkanen

Maajohtaja, Neoen Renewables Finland

jerri.loikkanen@neoen.com

+358 40 140 9000