Podmen tilaajamäärä ennätyslukemissa – kahdessa vuodessa 75 prosentin kasvu

Kahden viime vuoden aikana Podmen tilaajakanta on kasvanut peräti 75 prosenttia, 200 000 tilaajasta 350 000:een. Ennätyksellinen 350 000 tilaajan täyttyminen on tulosta Podmen tarkasti suunnitellusta markkinointi- ja sisältöstrategiasta, jotka on luotu yhteistyössä Podmen podcastaajien, alan asiantuntijoiden ja tuotantoyhtiöiden kanssa.

Sisältöstrategian toteuttamisen myötä jokaisen maan sisältövalikoimasta löytyy laaja kattaus korkealaatuisia ja lokaaleja yksinoikeuspodcasteja. Suomessa Podme on vahvistanut entisestään asemaansa maan rakastetuimpien talenttivetoisten podcastien saralla houkutellen samalla toimintaansa uusia tunnettuja persoonia, josta hyvänä esimerkkinä toimii ensi viikolla palvelussa julkaistava uutuuspodcast.

Ruotsissa Podmen uusin julkaisu Mardrömsgästen on ollut yhtiön tähänastisen historian menestynein podcast-lanseeraus. Schibsted Media -konsernin uutismedioiden Norjassa julkaisemat podcast-dokumentit ovat puolestaan saaneet syksyn aikana riemastuneen vastaanoton ja vauhdittaneet kasvua.

– Tilaajakantamme vahva kasvu on meille historiallinen saavutus ja osoitus paikallisten, markkinakohtaisten sisältöstrategioiden ja menestyksekkäästi podcastaajiemme kanssa sujuneen yhteistyön voimasta. Nämä tekijät yhdistettynä Podmen tiimin mahtavaan sitoutumiseen ovat positioineet meidät podcast-alan kärkitoimijoihin. Podcastien suosio on kasvanut viime vuosina merkittävästi, ja olen ylpeä siitä, että Podme on luonut premium-liiketoimintamallin, joka kasvattaa tilaajamäärää ja liikevaihtoa kaikissa maissamme, sanoo Podmen toimitusjohtana elokuussa aloittanut Martina Göransson.

– Tahtotilamme on jatkaa kasvua jatkossakin. On ilo kertoa, että etenemme suunnitellusti, rakentaen kestävää liiketoimintaa ja jättäen jäljen podcast-toimialaan, Göransson jatkaa.

Podme vahvistaa asemaansa laadukkaiden podcastien ykköspaikkana tarjoamalla paikalliselle yleisölle jatkuvasti huippuluokan podcast-sisältöä.

Podme-palvelun päätuote on Podme Premium, jonka tilaajat saavat nauttia yksinoikeudella palveluun tuotetuista podcasteista ilman mainoksia. Premiumiin voi tutustua ilmaisen 14 päivän kokeilujakson ajan, jonka jälkeen tilaus jatkuu hintaan 9,99 €/kk toistaiseksi voimassa olevana ilman sitovaa määräaikaisuutta. Opiskelijat saavat Premiumin puoleen hintaan, 4,99 €/kk. Lisäksi Podmen kautta voi kuunnella myös ilmaisia, vapaassa jakelussa olevia podcasteja.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:



Christos Zavros

Communications and Marketing Manager Finland

christos.zavros@podme.com