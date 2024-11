Vuoden yhteiskuntatieteilijä Linda Konate on huolissaan ihmisarvosta käytävästä keskustelusta

Vuoden 2025 yhteiskuntatieteilijäksi valittiin ehdotusten joukosta Linda Konate, joka on valmistunut englantilaisesta Kentin yliopistosta pääaineenaan kansainvälinen politiikka ja konfliktintutkimus. Konate työskentelee Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön toiminnanjohtajana ja hänellä on yli 20 vuoden kokemus humanitaarisesta työstä.

Lääkärit Ilman Rajoja toimii yli 70 maassa. Järjestö antaa sairaanhoitoa esimerkiksi Sudanissa, Gazassa ja Afganistanissa. Linda Konate on ollut käynnistämässä järjestön Suomen toimistoa, joka on nopeassa ajassa löytänyt paikkansa suomalaisessa järjestökentässä.

“Halusimme valinnalla nostaa esiin koko järjestökentän ja erityisesti humanitaarisen työn yhteiskunnallisen merkityksen. Konate pitää työssään esillä humanitaarisen avun teemoja ja puhuu haavoittuvassa asemassa olevien puolesta. Ilman aktiivista kolmatta sektoria monelta ihmiseltä jäisi apu saamatta”, kommentoi Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen eli YKAn puheenjohtaja Hanna Sauli.

Linda Konatea huolestuttaa nykyinen yhteiskunnassa käytävä keskustelu ihmisarvosta ja siitä, miten se tulee vaikuttamaan kasvavaan humanitaarisen avun tarpeeseen.

”Tuntuu siltä, että ihmisarvo ei ole enää taattu. Sitä yritetään joskus jopa aktiivisesti kyseenalaistaa, että ovatko kaikki ihmiset samanarvoisia. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, miten pakolaisista Suomessa puhutaan”, Konate toteaa.

Toinen yhteiskunnallinen ilmiö, joka aiheuttaa Konatessa huolta, on yhteiskunnallisen keskustelun polarisoituminen. Hän uskoo, että yhteiskuntaosaajat voivat kuitenkin olla tässä muutosta ajava joukko.

”Toivon, että meillä olisi rohkeutta keskustella ja välttää kuplautumista. Nykyinen keskustelu on aika mustavalkoista, vaikka tiedämme, ettei elämä tai yhteiskunta ole koskaan sitä”, Konate ajattelee.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut on valinnut Vuoden yhteiskuntatieteilijän vuodesta 1999 lähtien. Kunniamaininnalla tuodaan esiin yhteiskunta-alan ammattilaisten monipuolista ja laaja-alaista osaamista yhteiskunnan eri sektoreilla. Viimeisimpänä kunniamaininnan sai politiikan tutkija Hanna Wass.

Vuoden yhteiskuntatieteilijäksi valittu henkilö tai kollektiivi saa mahdollisuuden antaa YKAn tarjoaman 2 500 euron suuruisen tukirahan valitsemalleen kiinnostavalle ja tärkeälle yhteiskunnalliselle toimijalle. Linda Konate lahjoittaa summan Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön työhön Sudaniin.

“Sudanissa on käynnissä yksi maailman suurimmista humanitaarisista kriiseistä, mutta se ei saa huomiota. Kriisissä elävät ihmiset tarvitsevat paljon tukea juuri nyt, ja meidän tehtävämme on tukea siellä missä hätä on suurin”, Konate perustelee.



Lääkärit Ilman Rajoja

Sudanissa miljoonat ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa paetakseen taisteluita, ja lukematon määrä siviilejä on tapettu, kuollut tai vakavasti loukkaantunut. Äiti- ja lapsikuolleisuus on ennennäkemättömän korkeaa. Lääkärit Ilman Rajoja hoitaa esimerkiksi aliravitsemukseen sairastuneita lapsia ja antaa kirurgista hoitoa sodassa loukkaantuneille.

Afganistanissa hallitus on romahtanut, epävarmuus levinnyt ja sairaanhoidon saaminen vaikeaa. Lääkärit Ilman Rajoja pyrkii edelleen vastaamaan ihmisten sairaanhoidon tarpeisiin hoitamalla esimerkiksi synnytyksiä suuressa synnytyssairaalassaan lähellä Pakistanin rajaa.

Humanitaarinen kriisi Gazassa pahenee päivä päivältä. Gazassa Lääkärit Ilman Rajoja antaa mm. perusterveydenhuoltoa, synnytyksen jälkeistä hoitoa, ortopedista leikkaushoitoa, fysioterapiaa ja mielenterveyden palveluita.