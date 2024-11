Varha arvioi sairaalaverkon uudistamista koskevan lakiesityksen tuovan säästöjen sijaan rahoitusvajeeseen yli miljoonan euron lisän

Lakiluonnoksessa on laskettu Tyks Salon sairaalan toiminnan muutosten säästöjen olevan noin 5 miljoonaa euroa: Hallituksen esitystä sairaalaverkon uudistamisesta tarkistettiin lausuntopalautteen perusteella

Lainsäätäjän Turun yliopistollisen keskussairaalan yhteen yksikköön, Tyks Salon sairaalaan esittämät muutokset heijastuisivat koko Tyksin toimintaan. Tyks on yksi viidestä Suomen yliopistollisesta keskussairaalasta. Tyks Salon sairaala on ollut vuoden 2014 organisaatiouudistuksesta lähtien kiinteä osa yliopistollista sairaalaa, jota on johdettu osana Tyks sairaalapalveluiden tulosryhmien kokonaisuutta. Kaikilla Tyksin yksiköillä on esimerkiksi yhteiset hoitojonot. Tyks Salon sairaalalla ei ole omaa talousarviota tai linjajohtoa.

Varha on perehtynyt lakiesityksen perusteina käytettyihin laskelmiin. Lakiesitykseen liittyvässä laskennassa on käytetty Tyks Salon sairaalan todellisten kustannusten sijasta muiden sairaaloiden siirtyvien kustannusten prosentuaalisen osuuden keskiarvoa. Muutoksen taloudelliset vaikutukset ovat siten vahvasti ylimitoitettuja.

Hallituksen esityksen taloudellisen vaikutusarvion mukaan muutos vähentäisi Varhan valtionrahoitusta 2,8 milj. euroa. Tämä ylittää Varhan arvioimien kustannusten laskun yli miljoonalla eurolla. Varhan olisi katettava erotus säästämällä vastaava summa muista toiminnoista.

Ympärivuorokautisen eli yöpäivystyksen loppuminen Tyks Salon sairaalassa voi edellyttää lisäyksiä ensihoidon kuljetuskapasiteettiin sekä perusterveydenhuollon kiirepäivystyksiin, jotka söisivät toteutuessaan vielä merkittävän osan noin miljoonan euron kustannussäästöstä. Käytännössä kustannukset vähenisivät lähinnä takapäivystysrinkien, yöpäivystyksen hoitohenkilöstön, vartiointipalvelujen sekä laboratorio- ja kuvantamisvalmiuden kulujen vähentymisestä.

Sairaalan toiminnan supistukset aiheuttaisivat merkittävää toiminnallista haittaa. Erityisesti yöpäivystyksen lopettaminen heikentää alueen asukkaiden palvelutasoa.

Varha katsoo, että hyvinvointialueiden ja väestön kohtelun tulisi olla tasapuolista muiden tarkasteltujen sairaaloiden kanssa. Pienemmän väestöpohjan ja yöaikaisen käyntimäärän sairaaloissa esityksen mukaan yöpäivystys voisi jatkua.

Varhan Tyks-sairaalapalvelujen tulosaluejohtaja Mikko Pietilä antoi lausunnon eduskunnan hallintovaliokunnalle Tyks Salon sairaalaa koskevasta lakiesityksestä aiemmin tällä viikolla.

