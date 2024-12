Elämäkertateos Olli Tuomisesta nyt englanniksi

OLLI TUOMINEN - THE LAST OF HIS KIND is a peek into the squash career and life of one of Finland's most successful racquet players. Tuominen played 567 PSA matches during his professional career lasting over twenty years and remained in the world's top thirty players for an astounding fourteen years in what might be the hardest sport in the world. A lifetime of squash has included countless hours of training and travel. As Tuominen's professional career came to an end, top Finnish squash is in danger of dying out completely.



Olli Tuominen was – for now – the last of his kind.



Despite my jitteriness, I manage to control myself. I play flawlessly and win. When our eyes meet, I can't help the smug smile that creeps across my face.

Our handshake seems to last forever and the pleasure of it is beyond words.

- Olli Tuominen

KONONEN, HEIKKI : Olli Tuominen – The Last of His Kind

231 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789523813533

Ilmestymisaika: Joulukuu 2024

