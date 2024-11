Liitot vaativat Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelta hätäjarrua

– Terapia-alojen liitot ovat tyrmistyneitä siitä, että asian valmistelussa ei ole lainkaan kuultu keskijohtoa, lähiesihenkilöitä tai kuntoutuksen henkilöstöä, kritisoi Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen.

– Asia on etenemässä päätöksentekoon jo tulevana maanantaina. On täysin käsittämätöntä, ettei henkilöstöä ole edes informoitu asiasta tätä ennen, hän jatkaa.

Liitot vaativat tänään perjantaina hyvinvointialueen johdolle jättämässään kannanotossa aluetta siirtämään päätöksentekoa, jotta henkilöstöä ehditään kuulla ja perusteita selvittää riittävällä tasolla.

Esitys toimii omaa periaatettaan vastaan

Esitys muutoksesta perustuu ulkopuolisen konsultin hyvin ylätasolta tekemään arvioon, ja siinä viitataan muun muassa tarpeeseen purkaa vanhentuneita rakenteita. Mäkisen mukaan nyt esitetty kuntoutuksen yhdistäminen medisiinisiin palveluihin, eli palaaminen hyvinvointialueita edeltäneisiin rakenteisiin, sotii vahvasti tätä ajatusta vastaan.

Kuntoutuksen palvelualue on koottu täysin uutena rakenteena hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa vuoden 2023 alusta, ja sen toiminta on sujunut hyvin. Sen alle on koottu kattavasti kaikki kuntoutuksen palvelut sekä erityistason että perustason osalta. Lisäksi kuntoutuksen palvelualueen suojiin kuuluvat perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä ikäihmisten palveluiden kuntoutuspalvelut.

Kuntoutus ei ole hoitotyön sivujuonne

Mäkinen muistuttaa, että suunnitelmallisen ja vaikuttavan kuntoutuksen toteuttaminen ja lisääntyvään terapiapalveluiden tarpeeseen vastaaminen edellyttävät kuntoutuspalveluiden tarkoituksenmukaista organisointia ja hyvää johtamista.

– Kuntoutuksen siirtäminen medisiinisten palveluiden yhteyteen todennäköisesti rapauttaisi myös johtamisen. On hyvin todennäköistä, että tässä viitekehyksessä ylihoitajaksi valikoituisi henkilö, jolla ei ole kuntoutuksen laajaa ja syvällistä osaamista.

Liittojen mukaan kuntoutuspalveluiden keskittäminen hallinnollisesti omaksi palvelualueekseen on sekä taloudellisesti että palveluiden sisällön ja laadun kannalta hyödyllistä. Se tehostaa resurssien käyttöä. Mikäli nyt suunniteltu muutos toteutetaan, se voi vaikuttaa kokonaiskustannusten nousuun muun muassa johtamisen ja ostopalveluiden hallinnan sekä kustannusvaikuttavien kuntoutusmenetelmien kehittämisen heikentymisen vuoksi.

Liitot muistuttavat myös, että kuntoutuspalveluiden järjestäminen saattaa vaarantua, jos se katsotaan hoitotyön sivujuonteeksi. Silloin koko hyvinvointialueen väestön palvelut heikentyvät ja niiden saannin yhdenvertaisuus heikkenee.