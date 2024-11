SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja Piia Elon puhe 16.11.2024

Muutokset puhuttaessa mahdollisia.



Arvoisa puoluevaltuusto, komissaari Jutta, hyvät toverit, bästa kamrater



Usko, toivo, rakkaus, niitä tämä maailma nyt tarvitsee.



Tro, hopp och kärlek, det är vad denna värld behöver nu.



Uskoa siihen, että valo voittaa pimeyden, uskoa siihen, että oikeudenmukaisuus voittaa mielivallan, uskoa siihen, että hyvä voittaa pahan.



Maailmaa tarvitsee toivoa. Toivoa siitä, että huomenna todellakin on paremmin kuin tänään, toivoa siitä, että vapaus voittaa sorron, toivoa siitä, että maailma jatkaa radallaan, vaikka oikeistolaiset tuulet yrittävät sitä suistaa pimeyteen.



Ja rakkautta, hyvät toverit, maailma ja me ihmiset tarvitsemme rakkautta.



Tarvitsemme solidaarisuutta toisiamme kohtaan, rakkautta heikompia kohtaan, rakkautta luomaan uskoa ja antamaan toivoa.



Hyvät toverit,



Tämä aika vaatii vahvaa arvojohtamista. Paluuta niiden perusasioiden äärelle, joista olemme alun perin ponnistaneet.



Meidän on tehtävä kaikkemme turvataksemme ne arvot, joille Suomi on rakennettu. Puhumalla arvoista ymmärrämme, miksi suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu. Puhumalla arvoista ymmärrämme, miksi meillä on maksuton koulutus peruskoulusta korkea-asteelle. Puhumalla arvoista ymmärrämme, miksi huolehdimme sosiaaliturvasta ja terveydenhuollosta. Puhumalla arvoista ymmärrämme, miksi huolehdimme ympäristöstämme. Sillä hyvät toverit, arvot ovat kaiken tekemisen pohjalla.



Puhumalla arvoista, puhumme niistä saavutuksista, joiden pohjalta sosialidemokraatit ovat tämän maan rakentaneet. Ilman tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta, vapautta ja solidaarisuutta emme asuisi nyt maailman onnellisimmassa maassa.



Bästa kamrater, vi bor i världens lyckligaste land, eftersom detta land är byggt på jämlikhet, frihet, rättvisa och solidaritet.



Ja hyvät toverit, nuo arvot eivät ole haalistuneet, vanhentuneet tai aikansa eläneitä, ne ovat edelleen arvoja, joita kannattaa ja pitää puolustaa.



Ja niille meillä, hyvät toverit, on kansan tuki takanamme.



Näemme maailmalta esimerkkejä siitä mihin herpaantuminen arvojen puolustamisesta johtaa, se johtaa itsekeskeisyyteen, toiseuttamiseen, epätasa-arvoon, kurjistamiseen ja piittaamattomuuteen. Asioihin, joita meidän tulee kaikin keinoin vastustaa.



Hyvät toverit,



maan hallitus pyrkii tällä hetkellä kaikin tavoin romuttamaan sitä hyvinvointiyhteiskuntaa, joka on arvojemme pohjalta rakennettu. Tällä hetkellä romutetaan ihmisten mahdollisuutta toimeentuloon, tällä hetkellä romutetaan julkista terveydenhuoltoa, eriarvoistetaan mahdollisuutta opiskella, heikennetään työntekijöiden asemaa, vaikeutetaan maahanmuuttoa ja ennen kaikkea kotoutumista sekä ajetaan yhä useampi lapsi köyhyyteen, jolla tiedetään olevan koko elämänpituiset seuraukset.



Hyvät toverit,



Orpon hallitus tekee tällä hetkellä mahdottomaksi Marinin hallituksen tekemien välttämättömien uudistusten toimeenpanon.



Siinä missä hyvinvointialueilta leikataan rahat ennen kuin palvelurakenteen muutokset saadaan kuntoon, niin työllisyyspalvelu-uudistus ei ole vielä edes alkanut kun jo tiedetään, että työllistäminen käy entistä vaikeammaksi erityisesti osatyökykyisten ja kuntoutujien osalta. Uusi ”kannustava” palkkatukimalli asettaa paitsi kunnat ja järjestöt mahdottomaan tilanteeseen, niin iskee myös yksilötasolle.



Työ turvaa paitsi toimeentuloa niin tuo myös merkitystä elämälle. Työttömyys on kallista sekä yhteiskunnalle että yksilölle.



Ja uudelleen kouluttautuminen työelämän muutoksissa on aikuiskoulutustuen leikkausten jälkeen monelle täysin mahdotonta, joten ei voi kuin toivoa, että jokainen on kerralla valinnut koulutuksensa ja uransa oikein ja että se pysyy muuttumattomana ja itselle sopivana koko elämän.



Hyvät toverit,



Orpo- Purran hallituksen arvot eivät nojaa oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon vaan epäoikeudenmukaisuuteen ja epätasa-arvoon.



Hyvinvoinnin sijaan kurjistetaan, talouskasvun sijaan leikataan ostovoimaa ja vähennetään työpaikkoja. Arvovalintoja nämäkin, mutta sellaisia, jotka saavat ihmiset ymmärtämään meidän arvojen olevan kuitenkin parempia.

Bästa kamrater,



SDP är ett värdeparti, ett parti för rättvisa, frihet och solidaritet. SDP är en rörelse av värderingar och idéer. En rörelse som alltid har försvarat de svagare, kämpat för jämlikhet och stått upp för rättvisa.



Hyvät toverit,



SDP on arvopuolue, joka on aina puolustanut heikompaa, puolustanut tasa-arvoa ja puolustanut oikeudenmukaisuutta. Ja siksi, hyvät toverit, neljäsosa suomalaista nyt luottaa siihe, että SDP pystyy olemaan vastavoima oikeistolaiselle kylmyydelle, vastavoima heikoimpien sortamiselle, vastavoima kaikelle sille järjettömyydelle, joka näkyy paitsi suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rapauttamisena niin myös maailmanpolitiikan historiattomuutena.



Hyvät toverit,



Ensi keväänä on kunta- ja aluevaalit. Ne ovat vaalit, joissa keskustellaan palveluista, erityisesti niistä palveluista, jotka on rakennettu meidän arvojemme pohjalle.



Arvojen, joiden avulla jokainen lapsi ja nuori voi katsoa tulevaisuuteen luottavaisin mielin, arvoja, joissa jokainen työikäinen voi luottaa osaamiseensa, ammattitaitoonsa ja siihen, että saa tekemästään työstä riittävän palkan.



Keväällä keskustelemme jokaisen ikääntyvän arvosta, oikeudesta hyvään elämään. Suomalaista hyvinvointivaltiota yritetään nyt romuttaa hallituksesta käsin, mutta kunnissa ja hyvinvointialueilla me sosialidemokraatit teemme kaikkemme sitä puolustaaksemme.

Sillä niissä viime kädessä hyvinvointivaltion ideaa toteutetaan.



Kunnissa huolehditaan lastemme opetuksesta, hyvinvointialueilla hyvästä hoidosta. Ei anneta hallituksen varastaa niitä meiltä.



Ensi keväänäkin keskustelemme lasten ja nuorten hyvinvoinnista, lapsiperheiden köyhyydestä, riittämättömyyden tunteesta ja tukiverkkojen puutteesta.



Keskustelemme suomalaisesta varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta, kuinka takaamme jokaiselle lapselle mahdollisuuden paitsi turvalliseen lapsuuteen niin myös hyvään tulevaisuuteen. Puhumme koulurauhasta, lähiopetuksesta, riittävästä tuesta ja oppimisen mahdollisuuksista. Puhumme yhteisöistä ja harrastusmahdollisuuksista sekä lähipalveluista.



Hyvät toverit,



Vaikka hallitus toteuttaa omaa kylmää politiikkaansa, voimme me tehdä paljon omien arvojemme pohjalta. Suomalaisten arkeen vaikutetaan muuallakin kuin maan hallituksessa.



Suomalaisten hyvä arki tehdään kunnissa ja hyvinvointialueilla. Siitäkin huolimatta, että hallitus tuntuu unohtaneen kuntien ja kaupunkien ja hyvinvointialueiden merkityksen ihmisten arjen turvaajana ja on monin tavoin nakertanut niiden mahdollisuuksia vaikuttaa suomalaisten elämään ja tulevaisuuteen.



Me haluamme vaikuttaa siihen nyt ja me haluamme vaikuttaa siihen ensi kevään vaalien jälkeen.



Bästa kamrater,



det är i kommuner och städer som en trygg och god vardag för människor i slutändan skapas. Finlands kommuner och städer bidrar på många sätt till att göra världen bättre, samtidigt som de påverkar människors vardag och framtid.



Hyvät toverit,



kunnissa ja kaupungeissa viime kädessä luodaan turvallinen ja hyvä arki ihmisille. Viime kädessä kuntien tilanteesta ja resursseista riippuu se, kuinka hyvin lapsemme oppivat tai miten suomalaiset asuvat, liikkuvat ja ylipäätään, kuinka meillä voidaan.



Me sosialidemokraatit haluamme olla näitä asioita edistämässä suurimpana kuntapuolueena ensi kevään jälkeen.



Ensi huhtikuussa suomalaisilla on mahdollisuus vaaliuurnilla näyttää, mitä mieltä he hallituksen arvottomasta politiikasta ovat. Samalla suomalaiset äänestävät siitä, millä arvoilla Suomen kuntia, kaupunkeja ja hyvinvointialueita seuraavat neljä vuotta johdetaan.



Hyvät toverit,



Suomen 10 suurimmassa kaupungissa asuu lähes puolet suomalaisista. Ei ole yhdentekevää, millä arvoilla näitä kaupunkeja johdetaan. Ei ole yhdentekevää, mitkä puolueet ovat kaupungeissa muuttamassa maailmaa – sillä sitä kaupungeissa tehdään joka päivä.



Kaupungeissa vastataan moniin aikamme haasteisiin: torjutaan ilmastonmuutosta, puretaan segregaatiota, vähennetään sosiaalista eriarvoisuutta. Me sosialidemokraatit haluamme olla vaikuttamassa siihen, että näitä haasteita ratkaistaan kestävästi, että niitä ylipäätään halutaan ratkaista siellä, missä siihen on mahdollisuus.



On meidän tehtävämme varmistaa, että kaupunkimme kasvavat kestävästi ja niissä voidaan luoda hyvää tulevaisuutta jokaiselle. On meidän tehtävämme varmistaa, että suurimpia kaupunkeja Suomessa johdetaan sosialidemokraattisilla arvoilla.



Hyvät toverit,



Vaikka sosialidemokratia näkyy ja kuuluu kaikkialla Suomessa niin valtakunnallisen vaalituloksen kannalta on aivan olennaista, miten me sosialidemokraatit menestymme suurimmissa kaupungeissa. Jotta voimme edistää sosialidemokratiaa kaikkialla, meidän on voitettava kaupungit. Kaupungit ovat meidän vaa'ankielemme.



Hyvät toverit,



Moni on tällä hetkellä järkyttynyt siitä suunnasta, johon hallitus vie Suomea, siitä suunnasta, johon Euroopassa moni valtio on liusumassa ja siitä, että Amerikka todella valitsi pimeyden. Nyt tarvitaan kykyä nähdä valoa, kykyä luoda uskoa ja kykyä oikeasti muuttaa Suomen suuntaa. Nyt tarvitaan sosialidemokratiaa, nyt tarvitaan sosialidemokraatteja.



Nu behöver vi ljus, vi måste skapa tro och ha förmågan att förändra Finlands riktning. Nu behövs socialdemokratin, nu behövs socialdemokrater.



Nyt tarvitaan jokaista teitä mukaan lähtemään ehdolle, pyytämään ehdolle ja ennen kaikkea toimimaan aktiivisesti, jotta sosialidemokraattien tavoitteet tasa-arvoisesta ja oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta ja kestävästä tulevaisuudesta tulevat kaikille kaikkialla Suomessa todelliseksi vaihtoehdoksi.



Me puolustamme sosialidemokraattisia arvoja, me puolustamme suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Ja puolustamme niitä ylpeinä, häpeilemättä ja ennen kaikkea iloisin mielin ja yhdessä.



Med glädje, ljus och tillsammans!



Hyvät toverit,

ilolla ja valolla ja ennen kaikkea yhdessä kohti ensi kevään kunta- ja aluevaaleja ja vaalivoittoa!