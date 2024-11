Alkon Arkadian myymälässä maistellaan viinejä 22.11. ja 5.12.

Alkon Helsingin Arkadian lippulaivamyymälässä järjestetään kokeiluluonteisesti asiakkaille kaksi maksullista maistelutilaisuutta perjantaina 22. marraskuuta ja torstaina 5. joulukuuta.

Alko on aiemmin parinkymmenen vuoden ajan, aina vuoteen 2018 asti, järjestänyt Etiketti-pruuveja, jotka olivat erilaisia teemoja käsitteleviä olut- ja viininmaistelutilaisuuksia. Tilaisuudet olivat asiakkaiden keskuudessa pidettyjä ja niille on toivottu jatkoa. Nyt Alko testaa uudenlaista pruuvikonseptia myymälässä.

”Olemme koko kansan sommelier ja ruuan ja juoman yhdistämisen mestareita. Tätä asiantuntemusta haluamme jakaa myös muille. Odotamme innolla, että pääsemme tarjoamaan asiakkaillemme uudenlaista maistelukonseptia Arkadian myymälässä”, iloitsee palvelujohtaja Tatu Vanninen, joka vastaa pääkaupunkiseudun myymäläverkostosta ja palvelusta.

Näissä tilaisuuksissa asiakkailla on mahdollisuus maistella muutamia Alkon henkilökunnan huolella valitsemia viinejä ja syventää tuotetuntemustaan Alkon asiantuntijoiden opastuksella.

”Perjantaille 22. marraskuuta valitsimme maisteltavaksi tuotteita marraskuun erikoiseristä: kaksi vanhemman vuosikerran nautiskeluviiniä, valkoviinin Saksan Rheingausta ja punaviinin Espanjan Riojasta. Kolmantena tuotteena on raikas Pinot Noir Australiasta, joka on oiva valinta myös vaikkapa joulupöytään. Torstaina 5.12. meillä on teemana juhlakauden kunniaksi kuohuviinit”, kertoo Arkadian myymälän palvelupäällikkö Päivi Aarnio.

Maistelua ajatuksen kanssa

Viiniä voi maistella kuka tahansa täysi-ikäinen, joka haluaa tutustua viineihin vähän paremmin. Alkossa viininmaistelusta puhutaan ammattitermillä pruuvi. Se tarkoittaa maistelua analysoiden ajatuksen kanssa – erotuksena pelkästä juoman nauttimisesta. Usein pruuvissa juomaa ei niellä, vaan maistajat käyttävät sylkykuppeja.

”Pruuvaaminen on paitsi viinin maistamista, myös juomaan tutustumista, oppimista ja maun analysointia. Olen aika vakuuttunut siitä, että näistä meidän pruuvitilaisuuksista asiakas saa makunystyröiden haastamisen lisäksi uutta inspiraatiota juhlakauteen”, sanoo Vanninen.