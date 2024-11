Kaikkien aikojen joulukonsertti on takuuvarma joulutunnelman nostattaja

– Nyt varmaankin voi jo puhua perinteestä, onhan tämä kolmas joulukonserttimme, toteaa konsertin kapellimestari ja TAMKin kuoronjohdon lehtori Markus Yli-Jokipii.

Idea yhteisestä joulujuhlasta lähti alun perin oppilaitospastori Jussi Houtulta. Hän kysyi Yli-Jokipiiltä, olisiko TAMK Musiikilla intoa lähteä rakentamaan tapahtumaa.

– Olihan sitä, ja jopa niin paljon, että homma lähti vähän lapasesta, Yli-Jokipii nauraa.

Konsertissa ovat edustettuina kaikki TAMK Musiikin linjat klassisesta musiikista kuoroihin ja musikaaliartistikoulutukseen. Luvassa on monipuolinen, näyttävä ja nuoruuden iloa hersyvä konsertti. Uutta ovat vierailevat kuorot: tänä vuonna mukana esiintymässä ovat Kaustisen musiikkilukion kamarikuoro sekä Tampere Cappella. Tärkeä yhteistyökumppani on Mediapolis, joka hoitaa konsertin striimauksen, valot sekä äänentoiston. Konsertti striimataan Yle Areenaan.

Maksuton konsertti on avoin kaikille, ja TAMKin opiskelijoiden ja henkilökunnan lisäksi muu yleisö on ottanut tapahtuman hyvin omakseen. Tuomiokirkko on kaikkina vuosina täyttynyt lähes ääriään myöten, joten paikalle kannattaa tulla hyvissä ajoin. Ennen konserttia tunnelmaa nostatetaan Kauneimmat joululaulut -yhteislaulutuokiolla, joten odotellessa ei tarvitse istuskella tuppisuuna.

Tässä konsertissa on kaikki: joulun rauhaa, laulun riemua, kirkkaiden tähtien tuiketta – kirkon pehmeää hämyä. Perinteisiä, rakkaita säveliä ja tuoreita, taitavia tulkintoja. Tuo mukanasi ystävä, perhe tai tule yksin; jokainen on sydämellisesti tervetullut yhteiseen juhlaan.