Kankaanpään pääkirjasto aloittaa Seutu+ kausi- ja sarjalippujen lataamisen 18.11.2024

Tienkäyttäjien tyytyväisyys teiden kuntoon parantunut hieman Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 13.11.2024 08:35:00 EET | Tiedote

Valtakunnallisen Tienkäyttäjien tyytyväisyystutkimuksen mukaan tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden kuntoon on parantunut hieman Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa tyytyväisyys on kuitenkin alemmalla tasolla kuin muualla Suomessa. Yksityisten henkilöiden kokonaistyytyväisyys maanteiden kuntoon on 2,79 ja ammattiautoilijoiden tyytyväisyys on 2,46 asteikolla 1–5. Tyytyväisyydessä noustiin vuoden 2022 tasolle viime vuoden notkahduksen jälkeen, vaikka tyytyväisyys on edelleen jokseenkin alhaisella tasolla.