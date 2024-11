HUSin yhtymähallitus hyväksyi HUS-yhtymän vuoden 2025 talousarvion

HUSin yhtymähallitus hyväksyi osaltaan HUS-yhtymän vuoden 2025 talousarvion 18.11.2024 pidetyssä kokouksessa.

Talousarvioon ja -suunnitelmaan on sisällytetty 140 miljoonalla eurolla sopeutustoimenpiteitä vuodelle 2025.

Vuoden 2025 talousarvioesitys on suunniteltu 176,7 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi, jotta tilikausien 2022–2024 alijäämät tulevat katetuksi lain edellyttämällä tavalla.

Vuosien 2022–2023 alijäämien kattamisesta on päätetty 13.6.2024 yhtymäkokouksessa. Vuodelle 2024 ennustetun 65,4 miljoonan euron alijäämän kattaminen on huomioitu talousarviossa, mutta sen kattamisesta ei ole vielä yksityiskohtaisesti neuvoteltu HUS-yhtymän jäsenten kanssa.

Talousarvion pohjana oleva kehys ei mahdollista kertyneen hoitovelan purkamista. Tavoitteena on parhaimmillaan hoitojonojen kasvun pysäyttäminen.

”Hoitojonojen purkaminen edellyttäisi niihin kohdennettavaa erillisrahoitusta valtiolta. Myös toimintavolyymia pitäisi voida jonkin verran kasvattaa, jotta hoitovelkaa ei enää jatkossa syntyisi”, sanoo yhtymähallituksen puheenjohtaja Risto Rautava.

”HUS joutuu kattamaan kertyneen alijäämänsä jo vuoden 2025 loppuun mennessä ja talousarvio on suunniteltu tämän mukaisesti. Lähdemme vuoteen 2025 hyvin poikkeuksellisesta tilanteesta, jossa talouden liikkumavaraa ei käytännössä ole”, kertaa toimitusjohtaja Matti Bergendahl.

Asiakasmaksuihin korotuksia

Asiakasmaksut korotetaan 1.1.2025 alkaen asiakasmaksuasetuksen mukaiseen maksimiin.

”Asiakasmaksujen korotusta vastaava euromäärä on jo leikattu ensi vuoden rahoituksestamme. Tämä vaje on nyt katettava asiakasmaksujen nostolla”, tiivistää talousjohtaja Jari Finnilä.

Esityksen mukaan erikoissairaanhoidon avohoidon asiakasmaksuja korotetaan keskimäärin 45 prosenttia ja vuodeosastohoidon asiakasmaksuja keskimäärin 22,5 prosenttia.

Psykiatrian lyhytaikainen vuodeosastohoito muuttuu maksulliseksi. Yhtymähallitus äänesti asiasta ja pohjaesitys hyväksyttiin äänin 9−8. Psykiatrian avohoidon palvelut säilyvät maksuttomina, mutta käyttämättä jätetystä ja peruuttamattomasta ajasta peritään maksu.

Takuueläkkeen saajat ja velkajärjestelyissä olevat saisivat edelleen huojennuksia asiakasmaksuihin.

Investointien tasoa lasketaan

Yhtymähallitus hyväksyi omalta osaltaan myös HUS-yhtymän vuosien 2025–2028 investointisuunnitelman sekä hankekohtaisen investointiohjelman. Vuosien 2025–2028 investointisuunnitelmaa on tarkennettu niin, että vuosina 2025−2028 investointien taso on aikaisempia vuosia matalampi ja siten rahoituksellisesti kestävä. Investointisuunnitelma perustuu tarkasti arvioituihin rakennus-, laite- ja ICT-investointeihin sekä niiden kehittämistarpeisiin.

HUSin yhtymäkokous tekee lopulliset päätökset vuoden 2025 strategisista tavoitteista ja talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta 2025−2027 ja investointisuunnitelmasta 2025−2028 kokouksessaan 19.12.2024.

Kokouksen päätökset julkaistaan pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen sivulla https://hus-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

Yhtymähallituksen kokous pidettiin 18.11.2024. Yhtymähallituksen seuraava kokous on 28.11.2024.

Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Yhtymäkokous on HUSin ylintä päätösvaltaa käyttävä elin. Yhtymäkokous hyväksyy HUSin talousarvion, tilinpäätöksen ja strategian. Sen jäseniä ovat Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin nimeämät viisi yhtymäkokousedustajaa. Yhtymäkokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi.