Vapriikissa lasten museosunnuntai Australia-teemalla

Shakista kertova näyttely avautuu Pelimuseon Studiossa Vapriikissa 11.11.2024 09:46:49 EET | Tiedote

Kuolematon peli - shakin uusi aika -pienoisnäyttely tarkastelee shakkia nykypäivän ilmiönä kolmesta eri näkökulmasta: shakki tieteenä, taiteena ja kilpailuna. Näyttely pohtii, miksi shakki on viime vuosina noussut niin suureksi ilmiöksi. Aihetta pohjustetaan lyhyellä katsauksella shakin historiaan, joka osoittaa, kuinka monitahoinen shakkikulttuuri on. Näyttely on esillä Pelimuseon Studiossa 14.11.2024-18.5.2025.