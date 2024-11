Varsinais-Suomessa investoidaan edelleen aktiivisesti maatalouteen

Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt valintajaksolla 16.3.–15.8. maatalouden investointitukihakemuksista 74 myönteistä rahoituspäätöstä, ja nuoren viljelijän aloitustukia myönnettiin 10 kappaletta. Investoinneille myönnetyn tuen määrä on noin 3,9 miljoonaa euroa ja nuorille viljelijöille tukea myönnettiin yhteensä 340 000 euroa.

Maatalouden investointitukia myönnetään esimerkiksi kotieläintalouden rakentamisinvestointeihin, maatilojen energiainvestointeihin, ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa edistäviin investointeihin sekä eläinten hyvinvointia ja bioturvallisuutta parantaviin investointeihin.

– Tällä valintajaksolla rahoitettavista maatalouden investoinneista jopa 35 on salaojituksia. Niihin myönnetyn tuen määrä on noin 560 000 euroa. Lisäksi rahoitettavien investointien joukossa on yksittäisiä suurempia eläinrakennushankkeita, jotka jakautuvat eri tuotantosuunnille. Se herättää varovaista toivoa kilpailukykyinvestointien elpymisestä, kommentoi ELY-keskuksen johtava rahoitusasiantuntija Janita Leppänen.

Energiainvestointien määrä taas on tasoittunut viime vuoden ja tämän kevään hakukierrosten huippulukemista. Myönteisiä päätöksiä tehtiin 16.3.–15.8. valintajaksolla 11 kappaletta. Hakujaksolle 16.8.–15.10. on jätetty energiainvestoinneista 9 hakemusta.

– Jää nähtäväksi, onko tämä vain tilapäinen suvantovaihe. Osa hakijoista on saattanut panostaa ensi vuoden ensimmäiselle hakujaksolle, Leppänen punnitsee.

Maatalouden investointitukihakemuksia jätettiin 16.8.–15.10. valintajaksolla yhteensä 60. Niiden valinnoista tiedotetaan myöhemmin.

15 % Suomen uusista viljelijöistä on Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen ELY-keskus on saanut tänä ja viime vuonna aikaisempiin vuosiin nähden poikkeuksellisen suuren määrän nuoren viljelijän aloitustukihakemuksia. Tukia on myönnetty tänä vuonna 35 ja viime vuonna 31, mikä on 15 % kaikista Suomen tukipäätöksistä. Lokakuussa loppuneella valintajaksolla hakemuksia saatiin 8, mutta niistä ei ole vielä ehditty tehdä päätöksiä.

– Hyvä nousutrendi aloitustuessa näyttäisi jatkuvan. On mielenkiintoista nähdä, miten ensi vuodelle suunnitellut muutokset vaikuttavat tähän, kommentoi Janita Leppänen.

Ensi vuonna nuorten viljelijöiden tulotuen ammattitaitovaatimuksia lievennetään ja nuorten viljelijöiden aloitustuen yrittäjätulovaatimusta kevennetään. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan aloitustuen muutosten on tarkoitus tulla voimaan 16.1.2025.

Jatkossa koulutukseksi riittää toisen asteen tutkinto, jota ei ole rajattu luonnonvara-alan tutkinnoksi, tai tietty määrä opintoja, jotka sisältävät talousopintoja. Opintojen lisäksi ei edellytetä käytännön kokemusta luonnonvara-alalta.

Nuoren viljelijän aloitustuessa on vuoden 2025 alusta käytössä vain yksi yrittäjätuloraja, joka on 22 000 euroa vuodessa. Muutoksilla vastataan pyrkimykseen saada lisää nuoria maatalousalalle. Nuoriksi viljelijöiksi lasketaan alle 41-vuotiaat.

Nuoren viljelijän aloitustuki on enintään 40 000 euroa ja lisäksi nuori viljelijä voi saada lainan kokotukena, lainan takaukseen liittyvänä tukena sekä varainsiirtoverovapautena yhteensä enintään 40 000 euroa.