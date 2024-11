EU-parlamentin erityinen täysistunto 19.11. - videoyhteydellä puhumassa Ukrainan presidentti Zelenskyi

Ylimääräisen täysistunnon aluksi tiistaina klo 11 CET (klo 12 Suomen aikaa) puhemies Roberta Metsola pitää puheen. Sitten Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhuu mepeille videoyhteydellä Ukrainasta käsin, minkä jälkeen kuullaan kunkin poliittisen ryhmän lausunnot.

Venäjän aloitettua hyökkäyksensä Ukrainaan 24.2.2022 EU ja Euroopan parlamentti ovat tukeneet maata tuomitsemalla hyökkäyksen, asettamalla Venäjälle pakotteita ja lisäämällä Ukrainan saamaa rahallista, sotilaallista ja humanitaarista apua.

Parlamentti on myös tukenut vahvasti Ukrainan pyrkimyksiä liittyä EU:n jäseneksi. Se on usein vaatinut EU:n jäsenmaita aloittamaan jäsenyysneuvottelut. Lisäksi mepit ovat linjanneet, että Venäjän on maksettava korvauksia Ukrainassa aiheuttamistaan tuhoista, ja tarvittaessa tähän voidaan käyttää Venäjän valtion EU:ssa olevia jäädytettyjä varoja.

Parlamentin Ukraina-aiheisia päätöslauselmia vuodesta 2021 alkaen on koottu tänne.

Voit seurata poikkeuksellista täysistuntoa parlamentin striimiltä tai EbS:n kautta.

