Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi valituksen vaalikelpoisuudesta

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 15.11.2024 hylännyt Erja Hirviniemen (vas.) valituksen koskien Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuuston päätöstä. Aluevaltuusto päätti toukokuussa 2023 äänestyksen jälkeen, että Hirviniemi menettää aluehallituksen varajäsenyyden, koska hän oli siirtynyt sairaanhoitajaksi Riihimäen päihde- ja mielenterveysyksikköön. Hyvinvointialueesta annetun lain 78 §:n 1 momentin mukaan aluehallituksen alaisena toimiva henkilö ei voi olla aluehallituksen jäsenenä.



Hirviniemi vaati hallinto-oikeudessa aluevaltuuston päätöksen kumoamista. Hän perusteli vaatimustaan sillä, että aluevaltuuston päätös perustui lain virheelliseen tulkintaan. Hirviniemen mukaan hänen työtehtävänsä eivät olleet suoraan aluehallituksen alaisuudessa, vaan itsenäisessä yksikössä, minkä ei pitäisi vaikuttaa hänen vaalikelpoisuuteensa.



Hallinto-oikeus totesi, että Hirviniemi ei ole vaalikelpoinen aluehallitukseen, koska hän toimii organisatorisesti aluehallituksen alaisuudessa. Lisäksi hallinto-oikeus katsoi, että koko hyvinvointialueen henkilöstö toimii aluehallituksen alaisuudessa, eikä muiden toimielinten alaisuudessa ole henkilöstöä. Kyseessä on todennäköisesti ensimmäinen kansallinen hallinto-oikeuden ratkaisu, jossa on arvioitu aluehallituksen jäsenen vaalikelpoisuutta suhteessa hyvinvointialueella työskentelyyn.



– Hallinto-oikeuden ratkaisu oli merkittävä. Aihe on ollut esillä monilla muillakin hyvinvointialueilla, eikä tämä ratkaisu jää varmasti viimeiseksi. Nyt hallinto-oikeus linjasi, että terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta ei vastaa toimialasta sillä tavoin itsenäisesti, että toimialalla työskentelevän henkilöstön voitaisiin katsoa toimivan lautakunnan alaisuudessa. Toivon, että saisimme ennakkoratkaisun korkeimmasta hallinto-oikeudesta, jotta päätökset olisivat yhdenmukaisia eri hyvinvointialueiden välillä, sanoo konserni- ja tukipalveluiden toimialajohtaja Jussi Savola.



Esimerkiksi kunnanhallituksissa on voinut olla jäsenenä kunnan työntekijöitä. Aluehallitus vastaa mm. hyvinvointialueen henkilöstöpolitiikasta, eikä aluehallituksen jäsen voi silloin olla hyvinvointialueen työntekijänä siitä päättämässä.



– Hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan aluehallituksen alaisuudessa ja hyvinvointialueella työskentelevä henkilö ei voi asemastaan riippumatta toimia aluehallituksen jäsenenä. Meillä on tiedossa muutamia tapauksia, joissa henkilö on esimerkiksi joutunut vaihtamaan työpaikkaa, jotta hän voi jatkaa luottamustoimen hoitamista aluehallituksessa Savola toteaa.