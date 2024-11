Suomen yhteisöllisin kunta 2024 valitaan pian - tarkista oman kotikuntasi yhteisöllisyyden tilanne!

Kilpailun järjestäjänä toimii Suomen suurin auttamisen sovellus Commu. Commun kautta voi tarjoutua auttamaan ja pyytää apua omassa naapurustossaan, esimerkiksi juttuseuraa, kimppakyytejä, jouluapua, lemmikkien hoitoa, ruoka-apua, vertaistukea ja muuttoapua. Sovelluksella on lähes 100,000 käyttäjää ympäri Suomen.



Nyt myös kunnat ja kaupungit ovat ottaneet alustan käyttöön edistääkseen yhteisöllisyyttä ja osallisuutta alueellaan. Commussa mukana olevat kunnat kilpailevat Suomen yhteisöllisin kunta -tittelistä sekä palkintopotista yhteiseen hyvään. Viime keväänä ensimmäistä kertaa järjestetyn yhteisöllisyyskilpailun voitti Harjavallan kaupunki.

“Forssa, Ypäjä, Karvia, Rautalampi, Säkylä, Mikkeli, Lapinlahti, Kristiinankaupunki, Merikarvia, Karstula, Harjavalta, Pälkäne, Raasepori, Pelkosenniemi ja Isokyrö ovat yhteisöllisyyden edelläkävijöitä Suomessa. Suomen yhteisöllisin kunta -kilpailulla haluamme kannustaa alueiden asukkaita auttamaan toisiaan matalalla kynnyksellä ja palkita aktiivisesta yhteisöllisyyden edistämisestä”, kertoo Karoliina Kauhanen, joka on yksi Commun perustajista.

Yhteinen Pälkäne 2 -hankkeen työntekijä Hanna Alanen korostaa yhteisöllisyyden merkitystä kuntien ja kaupunkien elinvoimaisuuden säilyttämisessä.

"Yhteisöllisyys on se voima, jolla maalla pärjätään. Yhteisöllisyys ei ainoastaan lisää yksilöiden hyvinvointia, vaan se parantaa myös seudun yleistä elinvoimaisuutta”, Alanen kertoo. “Toivottavasti Commun avulla ihmiset löytävät helpon tavan pyytää apua, että ne toistaiseksi vielä piiloon jäävät avunpyynnötkin saadaan näkyville ja apu perille sitä tarvitseville."



Lapinlahden kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen korostaa, että kuntien rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on kasvanut.



"Emme voi kuntana voi kuitenkaan tehdä kaikkea yksin, vaan tarvitsemme mukaan kuntalaisia ja yhdistyksiä. Haluamme osaltamme edistää auttajan ja avuntarvitsijan kohtaamista, ja olemme etsineet siihen ratkaisuja”, Ruotsalainen kertoo yhteistyöstä Commun kanssa.

Yhteisöllisyys on yhteinen vastuu - ainutlaatuinen kilpailu nostaa hyviä tekoja ympäri Suomen

Kilpailuaika on 1.8.-20.12.2024. Kilpailun mittarina toimii alueella Commussa tehdyt hyvät teot, asukaslukuun suhteutettuna. Kilpailun tilanne näkyy livenä Commu -sovelluksessa.

“Jokainen Commuun luotu auttamisen ilmoitus, oli se sitten avunpyyntö tai avun tarjous, kerryttää pisteitä. Lisäksi pisteitä saa aloitetuista keskusteluista. Eniten pisteitä saa kun käy auttamassa naapuria esimerkiksi koiran ulkoilutuksessa tai kaupassa käynnissä ja vahvistaa sen Commun kautta”, Kauhanen kertoo.

Viime keväänä ensimmäistä kertaa järjestetyn yhteisöllisyyskilpailun voitti Harjavallan kaupunki. Harjavallan kaupungin hyvinvointikoordinaattori Riikka Lammi korostaa, että jokaisen apu on tärkeää.

"Yhteisöllisyyteen panostaminen on kunnan tehtävä, sillä se on hyvinvoinnin edellytys. Yksinäisyyttä on tilastollisesti enemmän kuin koskaan, kaikissa ikäryhmissä", Lammi kertoo. "Olemme huomanneet että yhteisöllisyydessä on voimaa. Hyvä on lähtenyt kiertämään auttamisen keinoin niin naapurustoissa, yhdistysten kuin yritystenkin kautta."

Karstulan hyvinvointikoordinaattori Tiina Saarisen mukaan Commun tarjoaminen asukkaille on konkreettinen tapa vahvistaa me -henkeä kunnassa.

"Karstulassa Commun avulla on mahdollista antaa ja saada apua, verkostoitua sekä tutustua uusiin ihmisiin", Saarinen kertoo. "Kuntana haluamme tukea karstusen me-hengen voimistumista ja olla Suomen yhteisöllisin kunta."



Isokyrön kunnanjohtajan Tero Kankaanpään mukaan yhteistyö Commun kanssa auttaa varmistamaan, että Isokyrön ainutlaatuinen talkoohenki säilyy ja vahvistuu entisestään, tuoden yhä lähemmäksi toisiaan.



“Meillä Etelä-Pohjanmaalla talkoita kutsutaan kökäksi. Talkoot ovat kuuluneet kautta aikojen suomalaiseen kulttuuriin, mutta kaupungistumisen myötä ne ovat muuttuneet katoavaksi kansanperinteeksi”, Kankaanpää kertoo. “Kökkähenki elää edelleen vahvana Isossakyrössä ja tätä yhteisöllisyyden kokemusta haluamme vahvistaa Commun avulla.”

Kunta, jonka asukkaat ovat olleet ahkerimpia auttajia ja keränneet hyvillä teoillaan eniten pisteitä, voittaa palkintopotin joka on tällä hetkellä 800€. Nyt kuntien kannattaa panostaa yhteisöllisyyteen, sillä jokainen kilpailuaikana mukaan liittynyt kunta kerryttää palkintopottia 100€. Voittavan kunnan asukkaat saavat päättää itse, miten käyttävät palkinnon.

“Voittopotilla voisi esimerkiksi perustaa lähikouluun stipendin, jolla palkitaan avuliaita koululaisia hyvistä teoista”, Kauhanen kertoo. “Laitetaan yhdessä hyvä kiertämään!”

Näin annat apua ja pyydät apua Commussa: