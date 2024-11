Tieteenmukaisiin päästövähennyksiin sitoutuneiden yritysten määrä kasvanut – nettonollatavoitteissa Suomi perässä muita Pohjoismaita

YK:n ilmastokokous COP29 on käynnissä Azerbaidžanin Bakussa 11.-22. marraskuuta. Kokouksesta on odotettu vauhtia energiasiirtymään, sillä maailman maiden tulee tehdä ilmastotoimintasuunnitelmansa ennen ensi vuoden COP30-ilmastokokousta.

Toimintasuunnitelmien tavoitteena on, että ilmastonmuutos saadaan rajoitettua 1,5 asteeseen. Tavoitteeseen pääseminen vaatisi nopeita toimia paitsi valtioilta myös yksityiseltä sektorilta.

Silti tieteeseen nojaavien nettonollatavoitteiden asettaneiden suomalaisten yritysten määrä laahaa muiden Pohjoismaiden perässä. Marraskuussa 2024 vasta 16 suomalaista yritystä on asettanut kansainvälisen Science Based Targets -ilmastoaloitteen (SBTi) hyväksymät nettonollatavoitteet. Vertailun vuoksi Ruotsissa hyväksytyt nettonollatavoitteet asettaneita yrityksiä on 79, Tanskassa 40 ja Norjassa 28. Myös bruttokansantuotteeseen suhteutettuna Suomi on viimeisellä sijalla.

Nettonolla tarkoittaa sitä, että aiheutettuja kasvihuonepäästöjä poistetaan ilmakehästä yhtä paljon, jolloin kasvihuonekaasujen vaikutus ilmastoon on nolla. Nettonollatavoite on kunnianhimoisin tavoite, jonka yritys voi tehdä Science Based Targets -aloitteen kautta. Science Based Targets -aloitteen avulla yritykset voivat pyrkiä tieteeseen perustuviin päästövähennyksiin.

SBT-tavoitteisiin sitoutuneiden suomalaisyritysten määrä kasvaa kuitenkin jatkuvasti. Marraskuussa 2024 sitoutuneita yrityksiä on jo yli 150, kun syksyllä 2023 luku oli 99. Sitoutuminen tarkoittaa, että yritys on sitoutunut asettamaan tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet kahden vuoden kuluessa sitoutumishetkestä.

”Sitoutuneiden yritysten kasvava määrä on rohkaisevaa. Se kertoo, että suomalaiset yritykset tekevät aktiivisesti toimia 1,5 asteen tulevaisuuden eteen. Yksityiseltä sektorilta tarvitaan kuitenkin vielä lisää nettonollatavoitteita ja uskottavia siirtymäsuunnitelmia. Nettonollatavoitteita ei saavuteta yhdessä yössä, sillä ne voivat vaatia esimerkiksi merkittäviä investointeja tai uuden teknologian käyttöönottoa”, kommentoi YK:n yritysvastuuverkosto UN Global Compact Suomen ilmasto- ja luontoasiantuntija Karoliina Koistila.

Yksityiset investoinnit ovat välttämättömiä ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi

Tämän vuoden COP29-kokouksen neuvottelut keskittyvät erityisesti rahoitukseen. Maailman valtioiden on tarkoitus päättää neuvotteluissa yhteisestä ilmastorahoitustavoitteesta.

Arvioiden mukaan ilmastonmuutoksen rajoittamiseen tarvittaisiin biljoonia dollareita. Lämpötilojen noustessa ja äärimmäisten sääilmiöiden yleistyessä julkisen ja yksityisen sektorin on toimittava yhdessä rahoitusvajeen korjaamiseksi.

Yksityisen sektorin panostus on ratkaisevaa ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi riittävän nopeasti.

”Ilmastonmuutoksen torjuntaan panostaminen on yrityksille ratkaisevan tärkeää, jotta ne voivat säilyttää kilpailukykynsä tulevaisuudessa. Investoinnit kestäviin ratkaisuihin nyt varmistavat, että yritykset pystyvät vastaamaan paitsi EU:n kiristyneen yritysvastuusääntelyn vaatimuksiin myös kuluttajien ja muiden sidosryhmien kasvaviin odotuksiin vastuullisuudesta”, sanoo Koistila.

Kansainvälinen YK:n yritysvastuuverkosto UN Global Compact ja sen monet paikallisverkostot ovat paikan päällä COP29-ilmastokokouksessa. Katso kaikki UN Global Compactin tapahtumat Bakussa täältä.