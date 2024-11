”Hybridilämpövoimala tuo Suomelle arvokasta vientipotentiaalia” – ministeri Multala vihki käyttöön TSF:n hyötysuhteeltaan ainutlaatuisen voimalan

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa 19.11.2024

Niemi Palvelut Oy on jo pitkään tunnettu edelläkävijyydestään ilmastonmuutoksen torjumisessa mm. täysin fossiilittomasti kulkevan kalustonsa kautta. Nyt Niemi haki linjaansa istuvaa ratkaisua yli 12 000 neliön kiinteistönsä lämmittämiseen, eikä valinta lopulta ollut vaikea, kuvailee Niemen toimitusjohtaja Kalle Peltola.

”Edes optimaalinen ilmastoystävällisyys ei ole tarpeeksi. Jotta päästään aitoon kestävyyteen ja vastuullisuuteen, täytyy olla myös taloudellisesti mahdollisimman kilpailukykyinen: Halusimme parhaan yhdistelmän ilmastoystävällisyyttä ja kustannustehokkuutta. Tutkimme monia vaihtoehtoja, mutta Thermal Storage Finlandin ratkaisu oli omaa luokkaansa. Pääkonttorimme lämmityksen CO2-päästöt putoavat kertaheitolla nollaan ja päivästä yksi alkaa syntyä merkittävää puhdasta säästöä, kirjaimellisesti. Taloudellisesti investointimme hybridilämpövoimalaan on palvelusopimuksen ansiosta 0 euroa ja ratkaisu on meille heti kassavirtapositiivinen verrattuna kaukolämpöön”, Peltola perustelee.

Hybridilämpövoimalan Niemen tontilla Helsingin Konalassa vihki tänään tiistaina 19.11. käyttöön tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala. Multala korosti suomalaisen osaamisen merkitystä ja näkee suomalaiseen innovaatioon perustuvassa voimalassa merkittävän kansallisen mahdollisuuden.

”Koko maailma kilpailee tieteen ja innovoinnin saralla ilmastoystävällisten ja kustannustehokkaiden energiaratkaisujen löytämiseksi. Tämä hybridilämpövoimala on erinomainen osoitus suomalaisesta innovaatiokyvystä, jolla on käytäntöön viedyllä poikkitieteellisellä osaamisella yhdistelty parhaat teknologiat globaalisti uraauurtavalla tavalla. Suomi tarvitsee vahvasta osaamisestamme kumpuavia uusia vientivaltteja”, arvioi Multala.

Valttina Plug & Play, draivereina ilmasto, talous ja sota

Thermal Storage Finland Oy:n (TSF) toimitusjohtaja Janne Ritakoski pitää hybridilämpövoimalan tulevaisuutta erittäin lupaavana sekä kotimaassa että viennin kannalta.

”Se, että ilmastovastuullisuuden huippua edustava Niemi valitsi juuri meidän voimalamme, on paras mahdollinen referenssi. Uskomme, että kiinteistöala herää nopeasti! Suomen kokonaisenergian käytöstä jopa 28 % kuluu kiinteistöjen lämmitykseen ja TSF:n heti käyttöön otettava ’Plug & Play’ -ratkaisu tarjoaa puhtaat hyödyt tilaajalle välittömästi. Investoinnin hyötyjä ei siis tarvitse odottaa vuosikausia – voimala tulee merikontissa valmiina paikalle ja asennus on nopea. Meillä on myös jo tilaus Saksaan ja voimalan tuotanto skaalautuu nopeasti satoihin yksiköihin”, avaa Ritakoski näkymiä.

Tiede- ja kulttuuriministeri Multala arvioi hybridilämpövoimalan hyötyjä kansallisesta näkökulmasta.

”Hybridivoimala tuo Suomelle arvokasta vientipotentiaalia Keski-Eurooppaan ja kaikkialle, missä hajautettu, vaivattomasti käyttöönotettava ilmastoystävällinen ja edullinen energia on tarpeen – eli periaatteessa ympäri maailmaa. Tämä ensimmäinen tuotannollisen mittakaavan hybridivoimala on siis merkittävä ja lupaava askel sekä nopeisiin ilmastohyötyihin että vientiin”, summaa ministeri.

Hybridilämpövoimalan käyttöönoton helppous yrityksen omien perustoimintojen kannalta oli yksi avainasia myös mittavia muutto- ja logistiikkapalveluja tarjoavalle Niemelle. Voimalan nopeat asennustyöt eivät ole häirinneet jatkuvaa kuorma- ja pakettiautoliikennettä ja Pohjoismaiden suurin hybridiaurinkokeräinkenttä on sijoitettu kiinteistön katolle, jossa se ei aiheuta minkäänlaista häiriötä.

”Kun tutkimme vaihtoehtona maalämpöä, kävi ilmi, että maalämmön edellyttämiä geokaivoja tarvittaisiin tontillemme peräti 15-20 kilometriä. Jokainen voi päätellä, että näin valtava kaivuu- ja porausoperaatio olisi ollut merkittävä haitta päivittäiselle perusliiketoiminnallemme”, taustoittaa Niemen toimitusjohtaja Peltola.

Peltola näkee hybridivoimalassa myös mahdollisuuden auttaa Ukrainaa selviämään Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamista tuhoista.

”Itse arvioin, että TSF:n voimalalle voisi olla suurta tarvetta ja kysyntää mm. Ukrainassa, jossa Venäjä on järkyttävällä tavalla tuhonnut energiantuotannon ja energiaverkot. Hybridilämpövoimalat saisi sielläkin nopeasti käyttöön ja tuottamaan etenkin kipeästi kaivattua lämpöä tehokkaasti. Hajautettuina hybridivoimalat olisivat myös keskitettyä järjestelmää turvallisempi tapa tuottaa energiaa”, analysoi Niemen toimitusjohtaja Peltola.

