Black Fridayn yllättävin hitti? Miehet ostavat alennusviikon aikana jättimäisen määrän mustia boksereita

Miehet ovat viime vuosina Prisman datan mukaan innostuneet tekemään Black Fridaysta edullisia alusvaatehankintoja, sillä jo muutaman vuoden ajan myydyimpien tuotteiden joukossa on ollut Black Horsen 3-pack mustia boksereita. Väri on tärkeä, sillä 80 prosenttia Black Friday -alennussesongin aikana myydyistä boksereista on väritykseltään nimenomaan mustia.

”Vaikuttaa siltä, että miesten kynnys ostaa uudet alusvaatteet madaltuu selvästi Black Fridayn aikaan. Voisi jopa sanoa, että tästä on tullut boksereiden uusimisen sesonki, ja nimensä mukaisesti nimenomaan musta tuntuu olevan erittäin haluttu väri”, Prisman kodin myyntipäällikkö Matti Viitanen toteaa.

Prismassa on myös huomattu, että yleisemminkin Black Fridaysta ostetuilla pukeutumisen tuotteilla on yksi yhteinen tekijä.

”Olemme huomanneet, että asiakkaat haluavat tehdä nopeasti Black Friday -ostokset ilman sovittamista. Tämä tarkoittaa nimenomaan alushousuja ja sukkia, mitkä ovat nousseet nyt vuosi toisensa jälkeen kestosuosikeiksi”, Viitanen kertoo.

Pisin Black Friday koskaan – näistä odotetaan hittejä

Black Fridayn merkityksestä kertoo myös se, että tänä vuonna se kestää Prismassa 22.11.–2.12. välisen ajan. Tämä on hypermarketketjun pisin Black Friday -sesonki koskaan.

”Tutkimustemme mukaan iso osa asiakkaista hankkii joululahjat noin 1–1,5 kuukautta ennen joulua. Nykypäivänä Black Friday on joulukaupan lähtölaukaus, josta ostetaan paljon joululahjoja. Samalla ostovoiman heikentyminen on pysähtynyt ja olettamus on, että tarjousten vetovoima on edelleen todella suuri eli juuri Black Fridayn merkitys korostuu”, Viitanen huomauttaa.

Vaikka bokserit kiinnostavatkin, myös perinteisempi viihde-elektroniikka tulee olemaan tänäkin vuonna yksi suurimmista asiakkaita kiinnostavista tuoteryhmistä. Tänä vuonna Prisma on panostanut siihen merkittävästi laajentamalla älypuhelintensa valikoimaa.

”Puhelimia ostavien asiakkaiden määrä on kasvanut noin 40 prosenttia, ja uskomme määrän kasvavan Black Fridayn aikana. On selvästi nähtävissä, että mielikuva Prismasta kodintekniikan ja viihteen ostopaikkana on parantunut, ja olemme aiempaa uskottavampi ostopaikka näiden tuotteiden kohdalla. Pystymme ehdottomasti haastamaan markkinaa”, Viitanen sanoo.

Odotettuja hittituotteita Prisman Black Friday -sesongissa:

Vogue Naisten Thermo leggingsit

Black Horse Miesten bokserit 3-pack

Atom Nastaliukueste

Head Tennispallo Head Championship 3-pack

Smartstore Säilytyslaatikko Classic 31 kannella

Fiskars Paistinpannu Hard Face 28 cm

Fiskars Aterinpakkaus Functional Form 16 kpl

LEGO City, Friends ja Ninjago -sarjojen normaalihintaiset tuotteet -30%

Biolan Talouskompostori 200 l

PHILIPS Airfyer XL HD9257/88

JBL Vastamelunappikuulokkeet Tune Beam

CharG Virtapankki 20000 mAh