Suomen superparilta uusi podcast – Miisa ja Tomas Grekovin podissa riittää naurua ja noloja kommelluksia

Etenkin sosiaalisen median vaikuttajina tunnettujen Miisa ja Tomas Grekovin uusi GREKOVIT-podcast on kuunneltavissa Podme Premiumissa torstaista 21.11. alkaen. Aviopari palaa tekemään yhteistä podcastia yli neljän vuoden tauon jälkeen.

Aiemmassa Parisuhdekriisi-podcastissaan he käsittelivät yhdessä pääsääntöisesti aiheita, jotka kytkeytyivät aina jollakin tavalla heidän parisuhteeseensa. Uuden podcastin konsepti on sen sijaan toisenlainen.

– Nyt emme keskity niinkään parisuhteeseemme, vaikka saatammekin puhua siitä jossakin jaksossa, Miisa Grekov kertoo.

– Edellinen podi kävi aihepiirissä hauskassa ja vakavassa, mutta se oli pinnallisempaa, hyvin kevyttä verrattuna siihen mitä toivomme tämän olevan. Olimme niin nuoria, että pelkäsimme esittää itsestämme sitä haavoittuvampaa osaa, Tomas Grekov huomauttaa.

Grekoveita voi heidän historiansa perusteella kutsua kotimaisen mediakentän superpariksi. Miisa Grekov on yksi Suomen tunnetuimmista vaikuttajista, Tomas puolestaan vaimonsa tavoin somen rautainen moniosaaja. Grekovit ovat tunnettuja niin sosiaalisen median näyttävistä lifestyle- ja muotisisällöistään kuin myös televisiosta ja huippusuosituista YouTube-videoistaan.

Tuntemattomampi puoli tutuksi kuuntelijoille

Grekovien mukaan heidän arkensa on täynnä naurua ja huumoria. Heistä molemmat kokevatkin olevansa parhaimmillaan toistensa seurassa. Pari toivoo podcastinsa pystyvän välittämään tätä tunnelmaa sitä kuunteleville.

– Arkemme on välillä aikamoista hupia, josta käytämme sanaa hörsköttäminen. Olemme molemmat sellaisia ihmisiä, jotka haluavat löytää jokaisesta asiasta hauskan puolen siitä huolimatta että asia olisi synkkä. Olen tehnyt somea pitkään, 12 vuoden ajan, ja minun imagoni siellä on sellainen kiltti, tunnollinen ja hyvin harkittu. Tuntuu, ettei tämä puoleni – eli sellainen millainen olen Tomaksen seurassa – ole päässyt vielä kunnolla ihmisten tietoisuuteen, Miisa selittää.

Parhaat mahdolliset Grekovit eli rennot, elämäniloiset hörsköttelijät on nähty heidän mukaansa silloin tällöin heidän Instagram-tarinoissaan ja YouTube-videoilla.

– Haluamme näyttää tätä puolta itsestämme muille, koska se selkeästi resonoi yleisössä ja he haluavat sitä lisää näiden pienten välähdysten perusteella, Miisa kertoo.

Tomaksen mukaan uutuuspodi sisältää kosolti viihdettä ja tilannekomediaa.

– Se ei kuitenkaan ole sellaista, että kaksi koomikkoa istuu studiossa, vaan enemmänkin sitä, että arjen pienistä hauskoista sattumista keskustellaan yhdessä ja pyritään samalla yllätyksellisyyteen: ei todellakaan jaeta mitä ollaan tuomassa studioon, vaan yllätetään toinen toisemmekin siinä. Pyrimme saamaan aitoja reaktioita, hän avaa ja jatkaa:

– Minä olen ollut ehkä aina meistä se ronskimpi ja rouheampi somessa, joten otan sen vähän myös sellaisena haasteena haastaa Miisaa siinä, että viedään hänet vähän rouheammalle puolelle ja katsotaan miltä se tuntuu ja kuinka käy.

Podcast avaa mahdollisuuden rajattomaan tarinankerrontaan

Miisa ja Tomas ovat saaneet some-seuraajiltaan monesti pyyntöjä uuden podcastin aloittamisesta.

– Podcast on mediamuotona sellainen, jossa on ikään kuin rajaton mahdollisuus kertoa tarinoita. Minulla ei ole somessani sellaista alustaa, jossa voisin kertoa kaikista meille käyneistä sattumuksista, koska YouTube-videoihin tai Instagram-tarinoihin ne ovat aina vähän liian pitkiä. On ihanaa, että täällä voi antaa vaan mennä eikä tarvitse hillitä sitä, Miisa sanoo.

Keski-Suomesta kotoisin olevat Grekovit toteavat, että heidän elämässään sattuu ja tapahtuu yhtä sun toista. He ovat huomanneet, etteivät ainoastaan suuret ja ihmeelliset asiat kiinnosta yleisöä, vaan myös ne pienet ja tavalliset jutut.

– Coolin ulkokuoremme sisällä ovat kuitenkin ne sellaiset supertavikset, jotka stressaavat ja hermoilevat pienistä asioista. Se on vähän sellaista maalaisserkkuutta, josta olemme paljon puhuneet. Olemme sellaisia verkkarityyppejä, Miisa toteaa.

“Haluamme olla mahdollisimman rennosti ja aidosti”

Miisa ja Tomas lupaavat viihdepodinsa sisältävän raikuvaa naurua ja noloja kommelluksia. Tänään torstaina 21. marraskuuta Podmessa julkaistu podcastin avausjakso on nimeltään Miisan parhaat kusetukset, jossa muun muassa käydään läpi Miisan radikaaleimmat tekaistut jutut.



Jakson voi kuunnella täältä.

– Siinä hypätään suoraan sieltä kiltti tyttö -osiosta vähän toiseenlaiseen rooliin. Paljastan itsestäni puolen, josta moni ei todennäköisesti tiedä, Miisa sanoo sen enempää paljastamatta.

GREKOVIT-podcastissa pari käy kevyempien aiheiden lisäksi myös vakavampaa keskustelua. Alkukauden aiheita ovat muun muassa lastenhankintapaineet sekä niiden tuoma ahdistus. Eräs jakso käsittelee puolestaan sitä, miten yliopistossa vuosia viettäneet Miisa ja Tomas kokivat opiskeluajat absolutisteina.

– Haluamme olla podissa mahdollisimman rennosti ja aidosti, jotta kuulijatkin pystyvät rentoutumaan. Emme kuitenkaan aio pelätä sitä, että välillä vakavoidumme. Kaiken ei tarvitse olla sketsiviihdettä, Tomas alleviivaa.

Grekovien podcast-matka jatkuu Podmen tukemana

Grekovit ovat kokeneita podcastaajia. Aiemman parisuhdepodinsa lisäksi etenkin Tomas on ollut mukana useammassakin podcastissa: hän on tehnyt ja juontanut kaksi viime vuotta suosittua Puurojengi-podcastia, jossa hän useimmiten toimii yksin ainoana puhujana. Tv-ohjelma Myyrän tänä vuonna voittanut podcast-konkari pitää virkistävänä seikkana saadessaan vierelleen pitkästä aikaa juontajaparin, vieläpä oman vaimonsa.

– Monologissa kaikki täytyy luoda pitkälti itse ja pohtia itse kaikki näkökulmat. Dialogissa sen saa suoraan vastapuolen mielipiteestä. On kevyt, mutta tosi odottava fiilis, että pääsee tekemään hiukan erilaista formaattia, yksin tekeminen on kuitenkin pidemmän päälle aika yksinäistä. Tiimin tukeminen taustalla lisää innostustamme entisestään ja se, että tässä on mukana koko Podmen yhteisö, on todella virkistävää, urallaan myös Äijjäcastia ja Ratkaistaan Ratkaisemattomia Mysteereitä -podia tehnyt Tomas iloitsee.

Pitkäaikainen sopimus Podmen kanssa mahdollistaa Grekoveille 360-asteisen tuen sekä pitkäjänteisen kehityspolun.

– Miisa ja Tomas ovat alansa konkareita ja tuntevat yleisönsä läpikotaisin. Podmen tiimi tuo innoissaan kaiken osaamisensa yhteiseen pöytään, ja uskomme yhdistelmän olevan vastustamaton, Podme Suomen sisältöjohtaja Ninja Huhtamäki sanoo.



Tulevina viikkoina Podme Premiumin kuuntelijat saavat nauttia Grekovit-podin lisäksi muistakin uutuuksista, joista tiedotetaan lähiaikoina.

– Podmen joulukuu on vahvempi kuin koskaan, kun saamme loppuvuodesta tuoda yleisön eteen kauan kaivatun ikisuosikin, sekä ylpeänä esitellä todella laadukkaan dokumenttisarjan, jonka aihe ei jätä ketään kylmäksi, Huhtamäki raottaa tulevaa sisältökattausta.

Grekovit

Miisa Grekov

Mmiisas-nimellä somessa tunnettu Miisa Grekov (o.s. Rotola-Pukkila) on yksi Suomen suosituimmista sosiaalisen median vaikuttajista. Filosofian maisteriksi Tampereen yliopistosta valmistunut Miisa on nähty television puolella muun muassa juontamassa ja tuomaroimassa Muodin huipulle -ohjelmaa sekä Uuden musiikin kilpailua, jonka hän juonsi vuonna 2022 yhdessä Paula Vesalan kanssa. Osallistujana Keuruulta kotoisin oleva Miisa on puolestaan voitu nähdä Tanssii tähtien kanssa -kisassa ja Masked Singer Suomessa.

Instagramissa Miisalla on yli 436 000 seuraajaa, YouTuben puolella yli 374 000. Hänet valittiin Meltwaterin selvityksessä Suomen vaikuttavimmaksi vaikuttajaksi vuonna 2019.

Tomas Grekov

Tänä syksynä MTV:llä esitetyn Myyrä-tv-ohjelman voittanut, tubettajana alun perin tunnetuksi tullut Tomas Grekov tiedetään yleisön keskuudessa myös tasan kaksi vuotta sitten (21.11.2022) aloittamastaan Puurojengi-podcastista, joka on ollut yksi vapaan puolen kuunnelluimmista podcasteista. Aalto-yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi valmistunut Tomas on tehnyt podcast-puolella myös Äijjäcastia sekä Ratkaistaan Ratkaisemattomia Mysteereitä -podia.

Myös Ylen Metsähaaste-sarjassa esiintyneellä Tomaksella on YouTuben puolella yhä erittäin suuri, 155 000-päinen seuraajakunta siitäkin huolimatta, että hän teki edellisen videonsa palveluun yli vuosi sitten. Jyväskylässä syntyneellä, isänsä puolelta myös bulgarialaisia sukujuuria omaavalla Tomaksella on Instagramissa lähes 91 000 seuraajaa.