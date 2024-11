Slushin teemana muutos – mukana ennätysmäärä startup-yrittäjiä ja sijoittajia

Helsingin kaupunki on tänä syksynä 16. kertaa toteutettavan kasvuyritystapahtuman yhteistyökumppani. Messukeskuksessa 20.–21.11. järjestettävä Slush kerää yhteen 13 000 osallistujaa 90 maasta. Tapahtuman kansainväliset vieraat arvostavat Helsingin toimivuutta ja turvallisuutta. Osallistujiensa ohella Slushista hyötyy myös koko kaupunki.

– Slush tuo jälleen Helsinkiin ja Suomeen uutta yritystoimintaa, kansainvälisiä kontakteja ja positiivista, tulevaisuusorientoitunutta ajattelua! Slush on kaupungille tärkeä yhteistyökumppani, kun tavoittelemme Helsinkiin uusia investointeja ja osaajia. Slush edistää Helsingin kansainvälistä tunnettuutta ja parantaa mielikuvaa kaupungista ympäri maailman, toteaa Helsingin pormestari Juhana Vartiainen.

Vuosittainen tapahtuma on tärkeä kanava Suomen ja Helsingin kansainvälisen tunnettuuden lisäämiseksi ja kansainvälisten investoijien houkuttelemiseksi alueelle.

– Uusien yritysten ja työpaikkojen luominen on Business Helsingin toiminnan tavoite. Slush on vuoden tärkein startupien ja sijoittajien kohtaamispaikka ja kasvutapahtuma Helsingissä, kertoo Helsingin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Vuoden 2024 teema on muutos

– Tällä hetkellä kasvuyrittäjät kamppailevat perustavavanlaatuisten haasteiden kanssa, ja Slush 2024 on suunniteltu tarjoamaan ratkaisuja juuri näihin, kertoo Slushin toimitusjohtaja Aino Bergius.

– Vuoden 2024 teema, Metamorphosis, kuvaa muutosta, jota uuden teknologian myötä tämän päivän kasvuyrittäjät ja sijoittajat voivat yhdessä saada aikaan. Rahoitus on tiukassa, mutta Slush tuo yhteen yli 5 500 startupia ja operaattoria ja 3 300 sijoittajaa, mikä on ennätysmäärä, jatkaa Bergius.

Slush toimii kanavana kansainvälisille investoinneille Helsinkiin

– Slush on nostanut suomalaisen kasvuyrityskentän maailmankartalle, kääntäen vuosittain kansainvälisen huomion kohti Helsinkiä. Tämä on tärkeää, koska Suomen sijoitusmahdollisuuksia ja menestyksekästä innovaatioekosysteemiä ei edelleenkään tunneta riittävän laajasti, arvioi liiketoimintajohtaja Johanna Huurre Helsinki Partnersista.

– Moni kansainvälinen sijoittaja on yllättynyt siitä, kuinka hyvin Suomen rahastot suoriutuvat ja kuinka monta yksisarvista eli arvokasta kasvuyhtiötä on lähtöisin Pohjoismaista ja Baltiasta. Slush on tilaisuus kertoa kansainvälisille sijoittajille näistä mahdollisuuksista ja herättää kiinnostusta Helsinkiä kohtaan, jatkaa Huurre.

Vuoden 2023 Slushin kävijäkyselyn mukaan kansainväliset vieraat arvostivat Helsingissä erityisesti kaupungin turvallisuutta, avoimuutta, toimivuutta ja vapautta. Kaikki edellisistä saivat arvosanakseen yli neljä asteikolla yhdestä viiteen. Myös kestävyyden ja humaaniuden osalta Helsinki arvioitiin lähes nelosen arvoiseksi. Tieto perustuu Slushin kansainvälisille vieraille tehtyyn kyselyyn, johon vastasi noin 1 400 henkilöä.

Jokainen kansainvälinen vieras tuo Helsinkiin noin tuhat euroa

Tapahtuman kansainväliset vieraat ja osallistujat yöpyvät Helsingissä keskimäärin noin kolme yötä. Viime vuonna tapahtuman kansainväliset vieraat kuluttivat Helsingissä keskimäärin noin tuhat euroa henkeä kohden. Luku ei sisällä lentolippuja tai lippuja tapahtumaan.

Tapahtuman vaikutus majoitusliikkeiden kapasiteetin käyttöön on huomattava. Viime vuonna marraskuussa huonekäyttöaste oli 60 prosenttia, mutta tapahtuman aikaan hotellihuoneiden käyttöaste oli yli 90 prosenttia.

Impact lounge luo vaikuttavia yhteyksiä

Helsingillä on Messukeskuksessa oma Helsinki Impact Lounge, jota kuratoivat Helsingin kaupungin markkinointi- ja yrityspalveluorganisaatiot Helsinki Partners ja Business Helsinki. Impact Loungella on oma kansainvälistä yhteistyötä ja Helsingin asemaa startup-maailmassa edistävä tapahtumatarjontansa.

Tämä tiedote uutisoidaan hel.fi-sivustolla myös ruotsiksi ja englanniksi.